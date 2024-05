LRH: approvato il bilancio 2023, investimenti per oltre 36 milioni

108 euro di investimenti per abitante della Provincia, tra i valori più alti d’Italia

Nel 2023 ridotte le perdite idriche nella misura del 6,5% andando oltre il target fissato da Arera (4%)

LECCO – L’Assemblea degli Azionisti di Lario Reti Holding ha approvato all’unanimità, nella seduta del 7 marzo 2024, il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023. Il documento riguarda l’ottavo anno di attività di Lario Reti Holding come Gestore del Servizio Idrico Integrato sull’intera Provincia di Lecco.

“I ricavi conseguiti da Lario Reti Holding nel 2023 ammontano a 60,9 milioni di euro, in lieve flessione rispetto al 2022, a causa dei minori consumi idrici registrati in confronto al

precedente periodo siccitoso – spiega Lelio Cavallier, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lario Reti Holding –. L’utile netto d’esercizio 2023 della società si attesta a 1,45 milioni di euro, in leggera crescita sugli 1,22 milioni del 2022”.

Tra i risultati più significativi ottenuti nel 2023 si evidenziano per la rete acquedottistica la

continuazione del raddoppio della dorsale dell’acquedotto Brianteo e la sostituzione di 13.600 contatori nell’anno. Per la rete fognaria si registrano la continuazione delle opere di potenziamento del collettore fognario principale di Barzanò, nonché l’avvio dei lavori per il rinnovo del collettore Oggiono/Galbiate. Infine, nel settore depurazione, sono stati completati i lavori di rinnovo e potenziamento dei depuratori di Colico Monteggiolo e Barzio, sono continuate le opere di potenziamento del depuratore di Mandello del Lario e sono stati dismessi i depuratori di Dorio, Colle Brianza e Tremenico.

“Nel 2023 sono stati complessivamente investiti oltre 36,3 milioni di euro, pari a 108 euro per abitante, valore in linea con gli anni precedenti e decisamente superiore alla media nazionale pari a 63 euro per abitante – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding –. Questo dato colloca la nostra Società tra gli operatori più virtuosi, soprattutto in un settore che ha un elevato fabbisogno di investimenti necessari ad aggiornare le infrastrutture idriche esistenti, che scontano anni di mancati interventi. Le opere hanno interessato tutti e tre i segmenti che costituiscono il Servizio Idrico Integrato e, in particolare, nel 2023 abbiamo ridotto le perdite idriche nella misura del 6,5% andando oltre il target fissato da Arera (4%)”.

Diversi di questi interventi figurano tra quelli finanziati dall’Unione Europea e dal Ministero delle Infrastrutture nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e sono dedicati alla ricerca e riduzione delle perdite idriche, nonché alla digitalizzazione della rete idrica

provinciale. Ai Soci è stato inoltre presentato il quinto numero del Bilancio di Sostenibilità dell’Azienda, che segnala l’avvio del percorso di adeguamento alle nuove direttive dell’Unione Europea in materia di rendicontazione di sostenibilità, che porteranno Lario Reti Holding alla certificazione del Bilancio di Sostenibilità a partire dall’anno fiscale 2025.