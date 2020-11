Aiuti alle attività: ottima risposta al bando del Distretto “Tra Lago e Monti”

Più domande rispetto alle disponibilità al bando del Distretto del Commercio

Contributi rivolti agli operatori di sei comuni “tra lago e monti”

BELLANO – Sono 51 le domande per bando promosso nelle scorse settimane dal Distretto del Commercio “Tra Lago e Monti” per la concessione di contributi alle imprese dei comuni di Bellano, Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Parlasco, Taceno.

Circa 100 mila euro la cifra messa a disposizione degli operatori economici per sostenere la ripresa economica del territorio.

“Siamo molto soddisfatti di questa prima concreta azione a favore degli operatori commerciali del nostro Distretto del commercio – sottolinea il sindaco di Bellano, ente capofila, Antonio Rusconi – un bando concreto che ha elargito 100.000 euro ai richiedenti in un momento così difficile per il mondo del commercio e dell’artigianato. Premiamo chi vuole comunque investire sia nelle spese in conto capitale sia nelle sistemazioni necessarie per la pandemia”.

Sono 27 le domande ammesse, 17 quelle ancora da finanziare e 7 le non ammesse.

“Abbiamo avuto una risposta superiore alle disponibilità del bando – aggiunge – ma la graduatoria rimane aperta, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie che si venissero a creare nel 2021. Un bell’esempio di collaborazione, condivisa dagli amministratori dei 6 comuni, che entro il 2021 porterà anche a fare investimenti per ulteriori 200.000 euro in termini di riqualificazioni urbane, ulteriori servizi a commercianti e turisti, iniziative comuni di promozione. Un ringraziamento particolare va a tutti gli amministratori che hanno collaborato alla stesura del bando di distretto e agli operatori economici locali che numerosi hanno partecipato al bando per le imprese”

I BENEFICIARI DEL BANDO, QUI L’ELENCO COMPLETO:

Elenco operatori ammessi e ammessi non finanziati