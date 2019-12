Bellano, restyling per gli uffici della Cgil: “Più vicino ai cittadini”

Rinnovati gli uffici della sede di via Sandro Pertini

Gritti: “Più vicino agli iscritti e alle persone che hanno bisogno di aiuto”

BELLANO – Cambiano gli uffici alla Cgil di Bellano. La sede di via Sandro Pertini 11 ha subito un restyling e può disporre di spazi più ampi e a maggior misura d’uomo.

“Questo è la scelta che il sindacato confederale ha fatto per stare più vicino agli iscritti e alle persone che hanno bisogno di aiuto – ha dichiarato Sergio Gritti, responsabile della Lega Spi di Bellano -. È un risultato che per tanto tempo abbiamo perseguito e oggi la maggior soddisfazione è vedere le persone che si recano nei nostri uffici per richiedere informazioni sindacali, fiscali, familiari e legali, apprezzano i nostri sforzi”.