Confcommercio Lecco. Ferruccio Adamoli confermato presidente della Zona 1

Guiderà ancora il gruppo che rappresenta le imprese del Lago

“Sono contento per questa conferma e ringrazio per la fiducia ricevuta”

LECCO – Ferruccio Adamoli è stato confermato all’unanimità alla presidenza della Zona 1 Lago di Confcommercio Lecco. L’assemblea elettiva si è svolta lo scorso 21 novembre presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco. A fianco di Adamoli (Protea Srl di Dervio) nel consiglio, che resterà in carica per il quinquennio 2023-2028, siederanno ancora Severino Beri (Hotel Royal Victoria di Varenna; vicepresidente di Confcommercio Lecco e presidente di Federalberghi Lecco), Paola Colli (Discoteca Continental di Colico, referente Silb provinciale e consigliere Fipe Lecco), Silvia Nessi (Ristorante Mamma Ciccia di Mandello, componente della Giunta di Confcommercio Lecco) e Loretta Lazzarini (Centro Servizi Immobiliari srl di Mandello).

“Sono contento per questa conferma e ringrazio per la fiducia ricevuta – ha spiega presidente Ferruccio Adamoli -. Rappresentare una zona significa portare avanti con determinazione le richieste e gli stimoli delle imprese del territorio. Sono tante le questioni aperte che interessano il Lago: dallo sviluppo ulteriore delle potenzialità turistiche anche delle realtà meno note e affermate, ai temi della viabilità e della infrastrutture. Come Consiglio siamo da sempre impegnati in una azione di costante confronto con le diverse Amministrazioni soprattutto in occasione delle discussioni relative ai diversi piani di sviluppo elaborati dai Comuni. Da parte nostra c’è sempre l’attenzione alla tutela delle imprese, ma con un approccio propositivo e costruttivo”.