Novità in casa Vent un’innovativa e-bike dedicata a Leonardo

Moto Guzzi sfoggia la versione Travel dell’apprezzata V85TT

MILANO – Parla anche lecchese all’Eicma (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) 2019 grazie alla presenza della Moto Guzzi e dell’azienda valsassinese Vent. Le due realtà lecchesi saranno presenti fino a domenica nel maxisalone da otto padiglioni capace di accogliere ben 1800 espositori il 60% dei quali sono stranieri.

Dalla Valsassina tira un nuovo Vent…

L’azienda valsassinese Vent, che ha acquisito il patrimonio tecnico, di conoscenze e di valori di HM Moto, tra le novità, propone un’anteprima assoluta. Si tratta di un concept rivoluzionario che, dopo tre anni di lavoro, segna l’esordio ufficiale nel mondo delle e-bike.

A spiegare di cosa si tratta è l’ingegnere Quirino Tironi:”Volevamo fornire ai clienti di una volta che all’età di 14-16 anni guidavano una HM, un veicolo adatto per riscoprire il valore di quel marchio. Da qui è scaturita l’idea di dare vita e forma ad una e-bike”.

Nata sotto la Troggia di Introbio la nuova bicicletta elettrica è stata battezzata LDV 500 in onore di Leonardo Da Vinci. “Proprio quest’anno ricorre il 500° anno della sua morte, quindi, abbiamo pensato di dedicare al genio toscano, legato alla Valsassina, questo nuovo prodotto tra l’altro ricco di contenuti innovativi e di un brevetto”.

Una e-bike che sarà presto sul mercato, a partire dalla primavera 2020: “La maggior innovazione sta nel brevetto della sospensione posteriore: un mono-ammortizzatore, che ammortizza il carro posteriore, è inserito nel telaio perimetrale simile a quello delle nostre moto. L’ammortizzatore rimane protetto e riceve il moto del carro posteriore in modo rettilineo invece che circolare per avere un controllo molto più accurato della sospensione”.

Non è questa l’unica novità che Vent ha presentato ad Eicma. “Oltre a quelle tecnico-stilistiche previste per i modelli 2020 – spiega Riccardo Benedetti, responsabile commerciale Vent – Abbiamo presentato al pubblico l’attività racing della prossima stagione. Un DNA che non mente e che si tramanda con sempre maggiore brio, rivolgendosi al mondo dei giovani che ambiscono ad avvicinarsi all’attività sportiva con il supporto tecnico di una Casa motociclistica”.

“Siamo tornati sul mercato e il mercato sta ricominciando a darci ragione. La nostra filosofia è presentare moto di qualità realizzate con componenti di qualità e, soprattutto, made in Italy. Diverse le novità soprattutto sui modelli 125, quella più evidente è lo scarico che passa sotto il motore. Altre novità riguardano telaio e ciclistica”.

In evidenza, la 2^ edizione del Trofeo Derapage 85cc, organizzata in concomitanza con la Polini Italian Cup, oltre ai Campionati Italiani MiniEnduro, Under 23 e Cadetti 50. Ricordiamo che VENT, con il giovane pilota Daniele Del Bono, ha da poco conquistato il Campionato Italiano Cadetti 50.

Moto Guzzi sfoggia la versione Travel della V85TT

In casa Moto Guzzi fra le novità spicca la nuova enduro V85TT in versione Travel, un vero e proprio gioiellino che va a completare la gamma di un modello, presentato l’anno scorso, che ha riscosso un grandissimo successo. La versione Travel sfoggia un allestimento completo oltre ad essere dotata di una vasta gamma di accessori utili per chi ama il mototurismo d’avventura. Da Mandello arrivano altre novità sempre per quanto riguarda gli allestimenti di modelli già in gamma. E così, la V7 III a Eicma viene presentata in due nuove varianti: la Stone S e la riedizione della Racer “10th Anniversary” con serbatoio cromato, entrambe in versione limitata.