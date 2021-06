Elezioni Rsu in Moto Guzzi: il ritorno della Uilm, ora il 2°sindacato in azienda

La Uilm del Lario entra in Moto Guzzi ed è il secondo sindacato per voti

Elette due Rsu a pari della Fim Cisl, una Rsu anche per la Fiom Cgil

MANDELLO – Ennesimo successo per la UILM del Lario al turno elettivo delle rappresentanze sindacali nelle aziende della provincia di Lecco: nell’anno del centenario della Moto Guzzi, la UILM festeggia il proprio ritorno nello storico stabilimento di Mandello del Lario.

Dopo un decennio senza referenti interni, il sindacato dei metalmeccanici UIL è ora la seconda forza sindacale in Moto Guzzi. Nelle elezioni che si sono svolte giovedì tra i lavoratori, la UILM ha ottenuto 54 voti eleggendo ben due RSU (Philomon Kaagi ed Enrico Ferraroli) e un RLS ( Philomon Kaagi). Due RSU elette anche per la FIM Cisl con 58 voti e una per la FIOM Cgil con 41 voti.

“Questo è il risultato del lavoro svolto in questi anni – ha sottolineato Enrico Azzaro, segretario provinciale della Uilm Lario – Grazie ai lavoratori per la fiducia, adesso spetta ai delegati dare corso in azienda alle nostre idee e proposte”.