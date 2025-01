I comuni lecchesi del Lago di Como promuovono il turismo sostenibile

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello e Abbadia protagonisti a “Fa la cosa giusta”

COLICO – I Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, con il Comune e la Pro Loco Colico capofila, hanno deciso di rinnovare la loro collaborazione per il 2025 e di partecipare a importanti manifestazioni fieristiche per promuovere il territorio e le sue bellezze.

Dopo la riunione del 22 novembre scorso, i Comuni hanno confermato la volontà di lavorare insieme per valorizzare la destinazione Lago di Como a livello nazionale e internazionale. Oltre a rinnovare per il sesto anno consecutivo la partecipazione al TTG di Rimini, per il 2025 è stato deciso di partecipare anche alla 21^ edizione di “Fa la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si terrà a Fiera Milano Rho dal 14 al 16 marzo 2025.

Lo stand “Lago di Como – Lake Como Experience” rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio come destinazione turistica sostenibile, valorizzando le risorse naturali, culturali ed enogastronomiche del Lago di Como. Durante la fiera di Milano, i visitatori avranno la possibilità di scoprire le bellezze del territorio, le attività outdoor, le tradizioni locali e l’impegno dei Comuni coinvolti nella tutela dell’ambiente e nella promozione di un turismo responsabile.

La partecipazione a “Fa la cosa giusta!” conferma l’impegno dei Comuni del Lago di Como nella promozione di un turismo sostenibile, in linea con i principi del consumo critico e degli stili di vita rispettosi dell’ambiente. La fiera è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio.

I Comuni della sponda orientale saranno protagonisti anche alla 62^ edizione del TTG Travel Experience, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025. La presenza al più importante marketplace italiano del turismo rappresenta un’ulteriore opportunità per promuovere il territorio e le sue eccellenze. La sinergia tra Comuni, Pro Loco, uffici turistici e Infopoint si pone l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e ampliare l’offerta turistica, con un occhio di riguardo alle nuove tendenze e alle esigenze dei visitatori. Si auspica che questa collaborazione possa coinvolgere in futuro un numero sempre maggiore di operatori del settore turistico del Lago di Como.