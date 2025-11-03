ICMA vince il Premio Imprese Femminili 2025 della Camera di Commercio Como-Lecco

Un traguardo che celebra la continuità di una guida al femminile di 92 anni e l’impegno costante verso sostenibilità e innovazione responsabile

ICMA è una storica azienda mandellese specializzata nella nobilitazione della carta per il packaging di lusso

MANDELLO DEL LARIO – La tradizione incontra l’innovazione, e la leadership femminile si conferma una forza trainante del territorio lecchese. ICMA, storica azienda di Mandello del Lario specializzata nella nobilitazione della carta per il packaging di alta gamma, ha vinto il Premio Imprese Femminili 2025 – Valorizzare l’innovazione e la creatività, promosso dal Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile Como-Lecco della Camera di Commercio Como-Lecco.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 31 ottobre al Polo Fieristico Lariofiere a Erba, nell’ambito della Mostra dell’Artigianato. A ritirare il premio è stata Elena Maria Carla Torri, CEO di ICMA: “Questo premio rappresenta per noi un riconoscimento del valore dell’innovazione responsabile in cui ICMA ha sempre creduto e che si traduce anche nell’impegno quotidiano a tramandare i valori di etica, sostenibilità e dignità nel lavoro. Per fare impresa in modo responsabile servono buone dosi di creatività, rigore e attenzione verso le nuove sfide del mercato, ma è questa l’unica strada possibile per costruire un futuro migliore per il nostro territorio e per le generazioni che verranno”.

Fondata nel 1933 da Matilde Carcano, una delle prime imprenditrici italiane, ICMA rappresenta un raro esempio di continuità di leadership femminile, capace di coniugare tradizione e modernità con una visione profondamente orientata alla sostenibilità.

Sotto la guida di Elena Maria Carla Torri, che rappresenta la quarta generazione di donne alla guida di ICMA, l’azienda è diventata nel 2020 la prima azienda europea del settore cartario a ottenere la certificazione B Corp, rinnovata nel 2024 con un miglioramento del punteggio del 22%.

Il cuore dell’innovazione aziendale è l’ICMA 2030-Lab, laboratorio dedicato a sviluppare soluzioni sostenibili per il packaging di lusso. Tra i progetti di punta spicca “Rinascimento”, un servizio di economia circolare che trasforma gli scarti cellulosici dei clienti in nuove carte creative riciclate per i loro stessi progetti.

ICMA ha inoltre introdotto linee di carte “Prêt-à-Porter” realizzate con supporti 100% riciclati, come le collezioni KIND (2020) e WABI-SABI (2024), simboli della sua filosofia estetica e ambientale.

L’impegno per la sostenibilità si riflette anche nella gestione aziendale: l’energia fotovoltaica alimenta lo stabilimento, la facciata con vernici fotocatalitiche assorbe CO₂ equivalente a un bosco di 500 mq, mentre il legame con la comunità si rinnova ogni anno con iniziative come le borse di studio per i figli dei dipendenti – giunte alla trentesima edizione – e la partecipazione al progetto “Mandello Città del Fare”, per valorizzare la memoria industriale locale.