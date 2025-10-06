La sponda orientale del Lago di Como protagonista al TTG Travel Experience 2025

Un progetto condiviso per rafforzare la promozione turistica

Dall’8 al 10 ottobre a Rimini, al principale marketplace del turismo in Italia

RIMINI – La sponda orientale del Lago di Como sarà protagonista dall’8 al 10 ottobre alla 62esima edizione del TTG Travel Experience, il più importante marketplace del turismo in Italia, organizzato da Italian Exhibition Group presso il quartiere fieristico di Rimini.

Per il sesto anno consecutivo, i Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana uniranno le forze per rappresentare il proprio territorio in un contesto turistico di rilievo nazionale e internazionale.

I nove Comuni saranno ospitati all’interno dello stand “Lago di Como”, promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco, che quest’anno dedicherà una postazione interamente riservata alla sponda orientale. Un’opportunità concreta per valorizzare in modo unitario le peculiarità paesaggistiche, culturali e turistiche di questa parte del lago.

L’edizione 2025 rappresenta un importante momento di rinnovo e rilancio dell’immagine coordinata del territorio. I Comuni partecipanti, sotto il coordinamento della Pro Loco di Colico, capofila del progetto, hanno collaborato alla realizzazione di nuovi materiali promozionali condivisi, dando vita a un progetto di comunicazione rinnovato, coerente e più incisivo.

Elemento centrale di questa nuova identità è il logo ufficiale “Lago di Como – Sponda Orientale”, realizzato in doppia lingua, pensato per rappresentare in modo unitario e riconoscibile tutte le località coinvolte. A completare il progetto, una brochure promozionale completamente aggiornata, con testi e immagini che raccontano l’unicità e le peculiarità di ciascun Comune.

Infine, per offrire ai visitatori un ricordo tangibile, presso lo stand saranno distribuite nuove borse in tela con grafica aggiornata e il logo ufficiale, simbolo di un territorio compatto, accogliente e pronto a guardare al futuro del turismo con una visione condivisa. La realizzazione dei gadget è stata possibile grazie al prezioso contributo dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta per la sponda orientale del Lago di Como un’opportunità strategica per rafforzare la propria presenza sui mercati turistici, creare nuove collaborazioni e raccontare, attraverso un’immagine coordinata, le eccellenze di un territorio che coniuga natura, cultura e attività outdoor.