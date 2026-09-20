La Sponda Orientale del lago di Como protagonista alla fiera TTG di Rimini

L’importante appuntamento fieristico dedicato al turismo si svolgerà dal 14 al 16 ottobre

Rinnovata la collaborazione con l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

COLICO – I Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana parteciperanno, per la sesta volta consecutiva, alla 63ª edizione del TTG Travel Experience, il più importante marketplace del turismo in Italia, organizzato da Italian Exhibition Group.

L’evento si svolgerà dal 14 al 16 ottobre 2026 presso il quartiere fieristico di Rimini. Anche quest’anno, i Comuni saranno ospitati all’interno dello stand “Lago di Como”, promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco, con una postazione interamente dedicata alla sponda orientale del lago.

La postazione offrirà una panoramica completa delle ricchezze del territorio. Dalle passeggiate a lago alle ville storiche, dai castelli medievali alle esperienze outdoor, sportive e culturali, senza dimenticare le proposte luxury e family-friendly. L’obiettivo resta quello di intercettare le richieste di buyer e operatori turistici internazionali, proponendo un’offerta variegata e coordinata.

La presenza al TTG conferma una vetrina strategica al fine di valorizzare l’identità del Lario attraverso materiali informativi e gadget esclusivi realizzati in sinergia con l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. Dopo l’esordio ufficiale avvenuto nella scorsa edizione, prosegue quindi con determinazione la promozione attraverso il marchio unico “Lago di Como – Sponda Orientale” associato al marchio territoriale Lago di Como Un Mondo Unico al Mondo.

All’interno dello spazio espositivo troverà certamante ampio risalto il percorso di valorizzazione del brand. Brand nato per simboleggiare lo spirito di cooperazione tra i Comuni e guidare tutte le iniziative di promozione congiunta sul mercato globale.



Resta attiva anche la procedura che consente ad associazioni, enti e attività ricettive o commerciali della Sponda Orientale di richiedere l’utilizzo del logo istituzionale. Il patrocinio e la concessione del brand sono subordinati all’invio di una richiesta formale di autorizzazione al Comune di competenza, al fine di tutelare l’immagine del territorio e assicurarne un uso coerente con i valori di qualità dell’ente.

I Comuni della Sponda Orientale esprimono la propria profonda gratitudine alla Camera di Commercio Como-Lecco per la preziosa opportunità fornita. Un ringraziamento particolare inoltre al consigliere Camerale referente per il Turismo, Fabio Dadati. Oltre che al Vicepresidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Giuseppe Rasella, per la costante attenzione e il prezioso supporto rivolti allo sviluppo turistico e promozionale del territorio.

Le amministrazioni rinnovano il proprio impegno a promuovere il territorio in modo sinergico, puntando su qualità, autenticità e accoglienza. La partecipazione al TTG Travel Experience 2026 rappresenta un’occasione fondamentale per rafforzare la rete tra istituzioni e operatori locali, costruire nuove collaborazioni e accrescere la competitività dell’offerta turistica del Lago di Como sul mercato nazionale e internazionale.