Il Lago di Como protagonista a Rho

E’ stato promosso il territorio alla 21esima edizione della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

RHO (MI) – Lo stand “Lago di Como – Lake Como Experience” ha messo in evidenza la ricchezza dell’offerta del territorio, riscuotendo un grande successo tra i visitatori. La fiera, aperta al pubblico, ha registrato un’affluenza considerevole, con una forte partecipazione di appassionati di sport e natura.

L’analisi delle interazioni e delle richieste ha rivelato un forte interesse per le esperienze all’aria aperta, come itinerari escursionistici, percorsi in mountain bike, attività immerse nella natura e proposte autentiche legate al territorio.

Allo stand sono stati allestiti due tavoli espositivi con materiale informativo riguardante le diverse località della sponda orientale del Lago di Como. Un monitor televisivo ha proiettato una selezione di immagini, evidenziando i punti di forza di ciascun Comune partecipante. Inoltre, i gadget distribuiti hanno ottenuto un successo straordinario, suscitando un apprezzamento senza precedenti.

La distribuzione del personale durante le tre giornate espositive è stata organizzata nel seguente modo: venerdì, lo stand è stato presidiato da due rappresentanti del Comune di Colico e uno del Comune di Bellano; sabato, la presenza è stata garantita da due rappresentanti di Colico e uno di Dervio.

Infine, domenica, due rappresentanti di Colico e uno di Bellano sono stati a disposizione. Lo staff, adeguatamente preparato su tutte le località, ha fornito risposte precise e dettagliate alle richieste dei visitatori.

“La partecipazione all’evento di Milano ‘Fà la cosa giusta!’ ha rappresentato una vetrina di promozione territoriale di grande impatto, che ha superato le aspettative” conclude Tullio Cristini della Pro Loco Colico.