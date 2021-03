Lario Reti Holding apre un nuovo sportello idrico a Colico

Prende il via in condivisione con ACEL Energie l’attività di sportello al pubblico in Via Nazionale 85

COLICO – Crescono gli sportelli al pubblico di Lario Reti Holding con l’apertura del nuovo punto di Via Nazionale 85 a Colico.

Lo sportello sarà in condivisione con ACEL Energie, le attività per le pratiche idriche saranno espletabili lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:45 come da orari presenti alla pagina https://www.larioreti.it/sportelli/.

Gli ingressi avverranno in ottemperanza alle vigenti normative anti-COVID.