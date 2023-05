Lierna. Caro bollette e comunità energetiche nei due incontri a tema energia

Il Comune organizza due serate aperte a cittadini e imprese

Esperti insegneranno a leggere la bolletta e parleranno dei vantaggi portati dalle comunità energetiche

LIERNA – Due serate a Lierna, oggi e lunedì prossimo, dedicate all’energia. Il Comune invita cittadini e imprese a presentarsi in sala consigliare in via Parodi per affrontare questo tema, a partire dalle ore 20.30.

Stasera, 15 maggio, si parlerà di caro bollette, visti i rincari degli ultimi mesi, con alcuni esperti che aiuteranno a comprendere meglio le varie voci di una bolletta. Insegneranno per esempio come riconoscere le tipologie di costi possa aiutare a orientare le nostre scelte e risparmiare.

Nella seconda e ultima serata, lunedì 22 maggio, altri relatori illustreranno le comunità energetiche: cosa sono e quali sono i vantaggi per i cittadini, quali e quanti i loro benefici anche economici, visto che ridistribuisce l’energia prodotta.