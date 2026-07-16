Lierna prima in Lombardia tra i piccoli comuni per spesa turistica

Secondo uno studio realizzato da The European House – Ambrosetti, nel 2025 i visitatori hanno generato sul territorio quasi 700 mila euro di spesa

Il borgo lariano precede Oliveto Lario. Nella top ten figurano anche altri due comuni lecchesi: Valvarrone al nono posto con 119.838 euro e La Valletta Brianza, decima

LIERNA – Tra le destinazioni più conosciute della Lombardia non ci sono soltanto le grandi città d’arte, i laghi più celebri o le località sciistiche internazionali. A trainare il turismo regionale sono sempre più anche i piccoli borghi, capaci di intercettare una domanda orientata verso esperienze autentiche, paesaggi naturali e soggiorni lontani dai circuiti più affollati.

In questo scenario spicca Lierna, che conquista il primo posto in Lombardia tra i comuni con meno di 5.000 abitanti per spesa turistica generata dagli ospiti Airbnb. Secondo i dati relativi al 2025, diffusi dalla piattaforma e contenuti nell’Osservatorio sul Turismo Diffuso in Italia, realizzato da The European House – Ambrosetti, i visitatori hanno generato sul territorio una spesa complessiva pari a 692.557 euro.

Il borgo lariano precede Oliveto Lario, anch’esso in provincia di Lecco, fermo a 570.146 euro, mentre completa il podio Pognana Lario, in provincia di Como, con 152.539 euro. Nella top ten figurano anche altri due comuni lecchesi: Valvarrone, al nono posto con 119.838 euro, e La Valletta Brianza, decima con 101.294 euro.

Il risultato di Lierna si inserisce in un quadro più ampio che vede la Lombardia al vertice della classifica nazionale. Nei comuni con meno di 30.000 abitanti, infatti, gli ospiti Airbnb hanno generato nel corso del 2025 una spesa turistica complessiva pari a 60,1 milioni di euro, il dato più elevato tra tutte le regioni italiane.

Secondo lo studio, il fenomeno è strettamente legato alla crescita del cosiddetto turismo diffuso, che interessa soprattutto i centri minori. A livello nazionale, l’80% dei comuni che ospitano siti UNESCO ha infatti meno di 30.000 abitanti e, in oltre 680 località italiane, l’offerta extralberghiera rappresenta l’unica possibilità di pernottamento per i visitatori.

L’analisi evidenzia inoltre come il turismo nei piccoli comuni lombardi sia sostenuto prevalentemente dal mercato interno. Il 90% della spesa turistica, pari a circa 3,8 milioni di euro, è infatti riconducibile a viaggiatori italiani, mentre la componente internazionale rappresenta il restante 10%, con circa 412.700 euro di spesa. Un dato che conferma il peso del turismo domestico nello sviluppo delle destinazioni meno conosciute della regione.

A raccontare il valore di questo tipo di ospitalità è anche Alessandra, host Airbnb da undici anni che gestisce un alloggio a Lierna. «La soddisfazione più grande è vedere la reazione degli ospiti quando qui a Lierna aprono la porta e si trovano davanti il lago. Quel “wow” ripaga di tutto il lavoro fatto negli anni», racconta.

L’idea di aprire l’alloggio ai turisti, spiega, è nata in famiglia. «Mia figlia mi ha detto: così quando non possiamo essere noi a partire, sono gli altri che vengono da noi. Da lì è partito tutto e oggi continuiamo con dedizione questo progetto familiare. Cerco sempre di andare incontro alle esigenze degli ospiti senza rigidità, perché chi viaggia deve sentirsi libero e accolto. A volte bastano piccoli gesti, come un passaggio in stazione, un consiglio su dove cenare o un aperitivo condiviso. Ci sono poi episodi che restano nel cuore: una bambina che era stata nostra ospite mi ha regalato un pony rosa e alcune caramelle».

I dati fotografano quindi un fenomeno in crescita che coinvolge anche il territorio lecchese, dove piccoli centri come Lierna riescono a intercettare una domanda turistica sempre più orientata verso soggiorni nei borghi, contribuendo a generare ricadute economiche significative per le attività locali e per l’intero indotto del territorio.