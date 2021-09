Un percorso formativo in azienda per otto giovani inoccupati

E’ il nuovo bando di Living Land per il distretto d’Ambito di Bellano

BELLANO / MANDELLO – Tornano anche quest’anno le iniziative di Living Land per giovani disoccupati del territorio del bellanese. È infatti aperto il bando “Ricerca attiva del lavoro e tirocinio retribuito di 4 mesi in azienda”, un’opportunità di avvicinamento al mondo del lavoro per ragazze e ragazzi tra i 17 e i 27 anni che sono disoccupati o inoccupati.

Gli otto ragazzi selezionati parteciperanno ad un percorso formativo gratuito di otto incontri finalizzato alla ricerca attiva del lavoro, durante il quale impareranno le strategie necessarie per attivarsi in maniera efficace per la ricerca di un’occupazione lavorativa. Al termine del percorso, nel caso in cui i beneficiari non abbiano già trovato lavoro, verrà proposto loro uno stage a tempo pieno, per un periodo di quattro mesi, in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio, con indennità mensile pari a 500 euro e l’affiancamento di costante di un tutor.

I requisiti per presentare la domanda sono molto semplici: avere la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano, avere un’età compresa tra i 17 e i 27 anni, essere disoccupati o inoccupati, non avere in corso la frequenza a percorsi scolastici di qualifica, superiori o universitari. Per le persone straniere è necessario essere titolari di permesso di soggiorno di lunga durata e avere una buona conoscenza della lingua italiana.

“Il tirocinio può essere un utile strumento per promuovere la formazione professionale dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro, offrendo la possibilità di mettersi concretamente alla prova in azienda – spiega Eleonora Cortesi, referente del bando -. Le aziende o le cooperative dove realizzare lo stage verranno individuate dal progetto Living Land solo a seguito della conoscenza approfondita dei ragazzi e a partire dalle loro aspirazioni e interessi”.

“Questa è una nuova opportunità che si concretizza sul nostro territorio, a favore dei molti giovani senza un’occupazione ma che desiderano trovare la propria strada. È importante in particolare nel contesto attuale, in cui occasioni come queste sono attenzione alla ripartenza e interesse al futuro che i nostri giovani incarnano” – afferma il Presidente dell’Ambito distrettuale di Bellano Fernando De Giambattista.

Come fare richiesta

Per candidarsi è necessario inviare entro lunedì 27 settembre via mail a livingland.giovani@consorzioconsolida.it, indicando nell’oggetto “Bando tirocini”, i seguenti documenti: copia del documento di identità, del codice fiscale e del Permesso di soggiorno (se presente) e Curriculum vitae.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul bando pubblicato sui siti www.livingland.info e www.pianodizonabellano.valsassina.it,oppure contattando Eleonora Cortesi (telefono: 3357502021e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it).

Verrà proposto inoltre momento di approfondimento mercoledì 22 settembre ore 15 presso il Centro anziani del comune di Mandello del Lario (a fianco della biblioteca comunale) – sarà possibile seguire l’incontro anche tramite i canali social del Punto Giovani di Mandello del Lario (Instagram e Facebook: @puntogiovanimandello)