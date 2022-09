Opportunità formative e di tirocinio per i ragazzi selezionati

Candidature aperte fino a domenica 2 ottobre

BELLANO – Si apre una nuova opportunità per i giovani residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano. Nello specifico, all’interno della proposta rientra la possibilità di seguire un percorso formativo finalizzato alla ricerca di un lavoro e di svolgere un tirocinio retribuito di 4 mesi in azienda per 8 giovani disoccupati tra i 17 e i 28 anni.

Grazie al bando proposto da Living Land, in sinergia con Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e con il sostegno di Regione Lombardia, i giovani selezionati potranno partecipare a un percorso formativo gratuito di 8 incontri per ottenere una posizione lavorativa. Nel caso in cui, al termine del suddetto, le ricerche non dovessero avere esito positivo, verrà proposto uno stage a tempo pieno per un periodo di 4 mesi in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio, con indennità mensile pari a 500 €.

Per partecipare è necessario inviare via email con in allegato copie di documento d’identità, codice fiscale, permesso di soggiorno (se presente) e curriculum vitae entro domenica 2 ottobre a gilardoni@mestierilombardia.it, indicando nell’oggetto “bando tirocini”.

Per ulteriori informazioni leggere il bando completo su www.livingland.info oppure cliccare qui.