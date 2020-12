Mandello, contributi dal Comune: 500 euro alle attività in difficoltà

Il Comune di Mandello stanzia 60 mila euro per sostenere le attività del paese

Aperto il bando per contributi a fondo perduto: 500 euro a chi ha subito perdite a seguito del lockdown

MANDELLO – Così come altre amministrazioni comunale, anche il municipio di Mandello ha deciso di emettere un bando per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche commerciali ed artigianali che in questi mesi hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l’attività.

L’importo del contributo che verrà assegnato è pari ad 500 euro per ciascuna impresa che ne farà richiesta.

“Poiché, allo stato attuale, il dato certo delle domande di contributo che perverranno è di difficile quantificazione – spiegano dal Comune nel bando – è volontà dell’amministrazione comunale concedere il contributo una tantum a tutti i richiedenti ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse” che ammontano a 60 mila euro totali.

I requisiti per accedere al contributo sono precisate nel bando (leggi qui). “Un piccolo intervento che però speriamo possa aiutare tutte le attività del nostro territorio a superare questo anno orribile – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – La scadenza è a brevissimo per dare modo agli uffici di poter determinare i contributi entro la fine dell’anno”.

La domanda deve pervenire entro il giorno 15.12.2020 al Comune di Mandello del Lario esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Per ulteriori informazioni si inviata a contattare l’Ufficio SUAP al n. 0341/708241 ovvero tramite mail a: commercio@mandellolario.it