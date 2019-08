Mandello: il mercato di Campagna Amica anticipato a questa domenica

Cambia data, solo a settembre, il mercato agricolo a Mandello

Anticipato a questa domenica, 1 settembre

MANDELLO – Solo per il mese di settembre, il Mercato di Campagna Amica di Mandello del Lario anticipa il tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese e si terrà, in via straordinaria, questo fine settimana (domenica 1° settembre).

Il mercato di Mandello del Lario, nato lo scorso anno, sta conquistando un successo sempre crescente, sottolinea Coldiretti, accogliendo al suo interno una tipologia sempre più ampia di prodotti a filiera corta, tra cui salumi, formaggi vaccini e caprini, vino, latte, piccoli frutti, uova, confetture, miele, frutta e verdura di stagione, carne, fiori e piante da orto e giardino.



“Acquistando presso la rete di Campagna Amica si sostiene l’agricoltura made in Lario e si protegge l’ambiente ma, soprattutto, si è certi di portare a tavola un prodotto sano e proveniente dalla filiera agricola dei nostri territori” rimarca Francesca Biffi, presidente interprovinciale dell’Associazione AgriMercato.

“La qualità e l’origine dei prodotti sono garantiti dagli stessi agricoltori che ovviamente ‘ci mettono la faccia’ e creano un rapporto di fiducia con la loro clientela se rispettano regole fondamentali come la presenza di produzione propria e la disponibilità a fornire al consumatore tutte le informazioni utili su ciò che mette in vendita”.

Anche al ritorno dalle ferie è quindi possibile fare la spesa sotto casa con la garanzia del km 0: i mercati di Campagna Amica, diffusi nel territorio delle due province, sono anche una risposta “scaccia crisi” alle necessità di risparmio per famiglie e fasce deboli e contribuiscono a mantenere vivi e a rendere ancor più gradevole il territorio con una iniziativa senz’altro apprezzata dai residenti.