Mandello. Presto lockers per turisti (e non solo) in piazza Garibaldi

Pubblicato l’avviso per installare armadietti di deposito in centro: un servizio pensato per turisti, residenti e commercio locale

Le proposte dovranno arrivare entro il 19 febbraio

MANDELLO – Mandello punta su un servizio innovativo per rendere il centro sempre più funzionale e accogliente. L’Amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli operatori del settore per l’installazione di lockers – armadietti automatizzati per il deposito temporaneo di oggetti e bagagli – in piazza Garibaldi, uno dei punti più frequentati e strategici del paese.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato migliorare l’esperienza di chi visita Mandello, dall’altro sostenere il commercio locale e semplificare la quotidianità dei residenti, introducendo un servizio logistico moderno in linea con le esigenze di una località turistica affacciata sul lago.

Un aiuto concreto per turisti e visitatori

Il nuovo sistema di armadietti è pensato soprattutto per chi arriva in paese per una gita in giornata o per un breve soggiorno. Mototuristi, ciclisti e viaggiatori potranno depositare caschi, zaini e abbigliamento ingombrante e muoversi liberamente tra il lungolago, il centro storico e le attrazioni culturali senza essere appesantiti dal bagaglio.

Il servizio potrà risultare utile anche a chi alloggia nelle strutture ricettive e si trova ad attendere l’orario di check-in o la partenza del treno: lasciare la valigia in sicurezza consentirà di godersi qualche ora in più di passeggiata, shopping o relax.

Un’opportunità per il commercio di vicinato

Accanto alla funzione turistica, l’iniziativa guarda con attenzione anche alle esigenze delle attività locali. L’Amministrazione ha previsto che i lockers possano diventare uno strumento di supporto per i negozi di vicinato, favorendo formule di ritiro flessibili per gli acquisti.

I residenti, ad esempio, potrebbero ordinare prodotti nelle botteghe del centro e recuperarli successivamente dagli armadietti, anche fuori dagli orari di apertura. Allo stesso modo i visitatori potranno depositare gli oggetti comprati durante la giornata e continuare a visitare il paese senza doversi portare borse e pacchi al seguito.

Un modo, quindi, per rendere più competitivo il piccolo commercio e adattarlo alle abitudini contemporanee, fatte di tempi frammentati e necessità di servizi rapidi e accessibili.

La collocazione individuata non è casuale. Piazza Garibaldi rappresenta uno snodo naturale dei flussi pedonali, vicina ai principali punti di interesse e facilmente raggiungibile sia da chi arriva dal lago sia dalla stazione. Una posizione strategica che permetterà al servizio di essere visibile, pratico e integrato nella vita quotidiana del paese.

Avviso pubblico e scadenze

Gli operatori interessati a presentare una proposta possono consultare tutti i dettagli dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Mandello. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 19 febbraio 2026.

Per chiarimenti tecnici o informazioni aggiuntive, il riferimento è l’ufficio SUAP del Comune, incaricato di seguire l’iter della procedura.

La visione dell’Amministrazione

A spiegare il senso dell’iniziativa è l’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi, che sottolinea come il progetto risponda a bisogni concreti del territorio.

«Con la pubblicazione di questo avviso vogliamo dare una risposta pratica a un’esigenza di cui si avvertiva la mancanza – commenta –. Siamo consapevoli delle sfide che il commercio locale sta affrontando e crediamo che l’Amministrazione debba fare la sua parte offrendo servizi che semplifichino la vita dei cittadini e agevolino gli acquisti nei nostri negozi».

Secondo l’assessore, il locker non è solo uno strumento utile al turista, ma può diventare un alleato quotidiano per chi vive in paese: «Non serve solo a chi vuole lasciare il casco della moto o la valigia, ma diventa un punto di ritiro per il residente che compra sotto casa e ha bisogno di flessibilità negli orari».

Un’attenzione che guarda anche alla competitività delle attività locali: «Mettere i commercianti nelle condizioni di offrire un servizio di deposito acquisti o di ritiro post-chiusura è un modo per rendere il negozio di vicinato più vicino alle esigenze attuali della cittadinanza. Il nostro obiettivo resta quello di offrire servizi utili che diano ordine e valore aggiunto sia a chi ci visita, sia a chi lavora e vive sul territorio».

Con l’avviso appena pubblicato, Mandello compie così un nuovo passo verso un modello di accoglienza più moderno e funzionale, capace di coniugare turismo, qualità della vita e sostegno all’economia locale.