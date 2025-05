North Lake Como si presenta alla sponda orientale e cerca nuovi associati

In sala civica Sankara a Dervio l’incontro aperto agli operatori

“Lavorando tutti insieme, pubblico e privato, potremo fare passi importanti per il turismo sull’Alto Lago”

DERVIO – Raccontare il territorio dell’Alto Lago di Como come un’unica destinazione turistica, puntando sulla sinergia tra soggetti pubblici (su tutte le Amministrazioni comunali) e privati (operatori economici come strutture ricettive, negozi, bar, centri sportivi, artigiani, ecc…). L’operato di North Lake Como – Associazione Turismo e Commercio Alto Lago di Como è centrato verso questo obiettivo, anche se per riuscirci appieno necessita del supporto di nuovi associati nelle sue file. Proprio alla ricerca di nuove reclute è stata finalizzata la serata di ieri, giovedì, nella sala civica Sankara di Dervio, aperta a tutti gli operatori desiderosi di conoscere più da vicino l’associazione e le sue azioni sul territorio che comprende la zona tra Cremia (in provincia di Como) e Dervio. In particolare l’intenzione di North Lake Como è di espandersi nella sponda orientale del Lago di Como.

“Siamo nati come associazione privata e cresciuti negli anni, coinvolgendo inizialmente solo attività ed esercenti privati, che col tempo però hanno espresso l’esigenza di chiamare in causa anche enti pubblici – ha aperto l’incontro Guido Dell’Era, presidente dell’associazione, dopo l’introduzione del vicesindaco e assessore al Turismo di Dervio Giovanni Luca Mainoni (in sala presente anche il sindaco Stefano Cassinelli e il sindaco di Dorio Massimo Vergani) -. Da qui si è sviluppata la mission di creare una sorta di coalizione per pianificare il futuro turistico dell’Alto Lago. Siamo venuti qui stasera per spiegare quello che facciamo e che vorremmo fare. Se ci muovessimo da soli non andremmo da nessuna parte, lavorando tutti insieme invece potremmo fare passi importanti per il nostro territorio, quello dell’Alto Lago, che sta crescendo molto turisticamente (nel 2023 si sono contate quasi 1 milione di presenze). Un’industria che, se riusciamo a gestire tutti insieme smorzandone i lati negativi (vedi overtourism), darà risultati e benefici sotto ogni aspetto. Dove c’è turismo c’è benessere e ricchezza e, proiettando questo trend anche nel futuro prossimo, l’Alto Lago diventerà certamente appetibile”.

La storia di North Lake Como, con sede a Palazzo Gallio di Gravedona ed Uniti, comincia nel 2017. Prima di allora esistevano solo associazioni turistiche territoriali come Visit Dongo, Visit Gravedona ed Uniti, Promozione Domaso, Upper Lake Como e Viva Colico che a livello turistico si muovevano in maniera indipendente l’una dall’altra. Poi ci si è resi conto che c’erano esigenze che andavano oltre il singolo paese e che, per essere più incisivi, bisognava unire le proprie forze per diventare competitivi, cercando l’appoggio anche degli enti pubblici. Ecco allora nascere North Lake Como, con cinque soci inizialmente ad aderire. Nel tempo solo Promo Domaso è rimasta, le altre realtà fondatrici si sono sciolte perché operavano a livello di volontariato o erano gestite dagli operatori turistici, però già oberati di lavoro nell’alta stagione. Nel 2025 l’associazione è arrivata a 200 soci con otto Comuni aderenti nell’anno precedente (Colico, Cremia, Dervio, Dongo, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Trezzone e Vercana) e altri intenzionati a sposare la strategia turistica integrata di North Lake Como. Tra gli associati anche Consorzio Valchiavenna e Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

“Migliorare i servizi e l’offerta turistica, destagionalizzare e decentralizzare: questi i tre macro obiettivi che perseguiamo. Puntiamo molto anche sulla formazione e l’accrescimento delle conoscenze, ci appoggiamo alla Camera di Commercio che organizza corsi per gli operatori. Per promuoverci all’esterno utilizziamo il brand Lake Como ma allo stesso tempo dobbiamo saperci distinguere e spiegare al turista cosa l’Alto Lago può offrirgli”, ha spiegato Claudia Fumagalli, coordinatrice di North Lake Como.

Proprio Fumagalli ha elencato le attività intraprese dall’associazione gli scorsi anni a partire dalla realizzazione del portale turistico northlakecomo.net per promuovere l’Alto Lago con oltre 2000 pagine ed edito in tre lingue che conta oltre 2 milioni di visualizzazioni, in costante aggiornamento (tra i passaggi previsti anche l’aggiunta di un e-commerce attraverso cui vendere esperienze ed eventi e l’aggiunta di Booking.com per inserire le strutture ricettive), i prodotti editoriali rigorosamente coordinati (mappe, brochure, schede e opuscoli), la partecipazione al progetto “Le Vie del Viandante” per la promozione di un reticolo transfrontaliero tra Italia e Svizzera e alle fiere internazionali. Lato social la pubblicazione è costante, con post capaci di generare tra le 50/100 mila visualizzazioni.

Quest’anno North Lake Como sta portando avanti, tra i tanti progetti, la realizzazione della nuova mappa della pista ciclopedonale Alto Lago di Como, la volontà di prendere parte a ulteriori fiere come TTG Rimini (in ottobre) e WTM di Londra (novembre) dopo essersi confrontata con la Camera di Commercio Como-Lecco e la revisione dell’attuale logo per trovarne uno più idoneo a esprimere l’essenza dell’Alto Lago.

Nel mirino di North Lake Como per il 2025 c’è poi soprattutto il grande obiettivo di diventare un Consorzio di Promozione Turistica pubblico-privato, in modo da configurarsi come una realtà più formale, strutturata e duratura. Attualmente l’associazione si presenta come 100% privata e si avvale del contributo pubblico dei Comuni che credono nella sua strategia e la supportano pubblicamente.

Gli operatori associati a North Lake Como potranno vedere la propria struttura inserita nel portale (o pagine a loro dedicate, contatti, link, foto, geolocalizzazioni); ricevere materiale informativo e promozionale edito North Lake Como; comunicazioni via email riguardo a opportunità come richieste da parte di agenzie, tour operator e organizzatori di eventi oppure su bandi; comunicazioni via email di informazioni turistiche importanti (scioperi di mezzi pubblici, interruzioni stradali, ecc…); eventuali coinvolgimenti in nuovi progetti. Coloro che sono intenzionati ad aderire potranno associarsi versando una quota associativa. Per informazioni contattare Sofia Poncia +39 3755236912, s.poncia@northlakecomo.net.