Olivicoltura. A Bellano molitura agli sgoccioli: “Dopo le difficoltà, un’annata super”

Il raccolto 2026 conferma le buone premesse di settembre, torna l’entusiasmo tra i produttori del lago

Enicanti: “Non è un record di quantità, ma come qualità è un anno eccellente”. Cresce l’interesse per gli oli monovarietali

BELLANO – Non sarà un’annata da record per quantità, ma sulla qualità delle olive il bilancio è già più che positivo. Al Frantoio di Biosio, dove la molitura è ancora in corso, la stagione 2026 sta confermando le aspettative di settembre: frutti sani, raccolti in buone condizioni e una produzione che, dopo le difficoltà degli ultimi anni, restituisce fiducia agli olivicoltori del Lario. A tracciare un primo bilancio è Leonardo “Poppo” Enicanti, produttore e gestore del frantoio bellanese, che parla di una delle stagioni più incoraggianti degli ultimi tempi.

“Stiamo ancora lavorando, ma è andata molto bene, soprattutto a livello di qualità. Non abbiamo ancora le analisi chimiche però le olive, già a vista, apparivano proprio belle e sane. Ne sono arrivate un po’ da dappertutto, dalla Brianza alla Valtellina, fino al lago. Non è stato un record di quantità, ci sono stati anni in cui ne abbiamo avute di più, ma come qualità è un anno super”.

Un risultato che assume un significato particolare dopo un 2025 critico, quando la produzione lariana aveva risentito pesantemente della presenza di parassiti e della scarsità di olive. Quest’anno, invece, le buone condizioni dei frutti hanno accompagnato l’intera campagna, permettendo a numerosi produttori di tornare a guardare con maggiore ottimismo al proprio lavoro.

Al frantoio le operazioni non sono ancora concluse. Dopo l’apertura del 9 ottobre, la lavorazione è proseguita per diverse settimane e si avvicina ora alla fase finale, con gli ultimi conferimenti e le procedure necessarie per la certificazione degli oli a denominazione di origine protetta. “Siamo ormai in dirittura d’arrivo per le certificazioni DOP, per i produttori che le fanno”, spiega Enicanti.

Per conoscere la quantità complessiva di olive lavorate sarà necessario attendere la chiusura della campagna. Al momento, infatti, non è ancora disponibile un dato definitivo sui conferimenti, così come mancano i risultati delle analisi che permetteranno di valutare in maniera più precisa le caratteristiche degli oli prodotti. L’impressione, tuttavia, è che il 2026 possa lasciare un ricordo particolarmente positivo, soprattutto per lo stato sanitario delle olive arrivate al frantoio.

La differenza rispetto allo scorso anno è evidente. Nel 2025 a Biosio erano stati lavorati complessivamente circa 600-700 quintali di olive, provenienti in larga parte da Valtellina e Alta Brianza, mentre il contributo degli oliveti del lago era rimasto molto contenuto. Le rese si erano attestate attorno al 10% o poco sopra, ma la scarsità del raccolto aveva segnato una delle stagioni più complicate per il comparto.

Già a settembre Enicanti aveva segnalato condizioni decisamente migliori, con piante abbastanza cariche e olive generalmente sane. Un quadro che la molitura sta ora confermando, anche se il confronto definitivo tra le due annate potrà essere fatto soltanto a lavorazioni concluse.

Per chi segue l’olivicoltura lariana da tempo, il risultato di quest’anno rappresenta qualcosa di più di una buona stagione produttiva. “Un’annata così dà entusiasmo. Dopo due anni di demoralizzazione e delusione, quest’anno sembra un’altra vita. Lavorare in agricoltura è così, anche quando ci lavori da tanti anni non ti abitui mai a questi alti e bassi”, osserva Enicanti.

Le buone condizioni del raccolto hanno reso più semplice anche il lavoro quotidiano del frantoio, dove non sempre è possibile trasformare tutte le olive conferite in un prodotto all’altezza degli standard richiesti. “È più facile anche per noi lavorare in un’annata così. Dover dire alle persone che le loro olive non vanno bene, che devono buttare tutto oppure ottenere oli che non sono all’altezza, è brutto. Quando invece arrivano piccoli produttori con dieci chili di olive, tutte belle e appena raccolte, è una soddisfazione anche quella”, sempre Enicanti.

Un aspetto che racconta bene la particolarità della produzione locale, fatta soprattutto di tanti piccoli olivicoltori che coltivano poche piante e affidano al frantoio quantità limitate di raccolto. Il Frantoio di Biosio, realizzato con il contributo della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, rappresenta da anni un punto di riferimento proprio per questa rete di produttori.

La nuova frontiera degli oli monovarietali

Tra gli aspetti più interessanti della stagione 2026 emerge anche una tendenza che sta prendendo piede soprattutto tra i produttori del Lecchese e dell’Alta Brianza: la produzione di oli monovarietali, ottenuti cioè utilizzando olive di una sola varietà.

Una scelta diversa rispetto alle miscele di cultivar tradizionalmente impiegate per realizzare gli oli extravergini, che permette di mettere in evidenza le caratteristiche specifiche di ciascuna varietà. “Negli ultimi anni, soprattutto nella zona lecchese e in Alta Brianza, si sono affacciati nuovi produttori. In Italia si parla sempre di più di oli monovarietali e, in un’annata come questa, con una quantità discreta di olive e una qualità ottima, qualcuno ha deciso di fare, oltre all’olio normale, anche un monovarietale”, racconta Enicanti.

Una possibilità che richiede disponibilità di prodotto e attenzione nella lavorazione, ma che apre nuove prospettive per valorizzare la diversità degli oliveti del territorio. Proprio la degustazione di questi oli sarà uno dei temi centrali della prossima Festa della Molitura, quando sarà possibile confrontare le caratteristiche delle diverse produzioni e valutarne anche gli abbinamenti gastronomici.

La tradizionale serata conclusiva della campagna olivicola è in programma venerdì 27 novembre a Bellano. “Abbiamo deciso di organizzare la serata conclusiva che facciamo tutti gli anni, conosciuta come Festa della Molitura. Ci sarà un po’ di discussione sulla qualità degli oli e, in un’annata con olive così belle e sane, assaggeremo anche i monovarietali”, anticipa Enicanti.

La serata offrirà quindi l’occasione di approfondire un tema che sta suscitando interesse tra gli olivicoltori: capire quanto le diverse varietà coltivate sul territorio possano distinguersi dal punto di vista del gusto e come possano essere valorizzate anche attraverso la cucina. “Assaggeremo oli del lago prodotti con varietà diverse, non necessariamente quelle più tipiche, per capire che cosa valgono e come si comportano in abbinamento al cibo”, aggiunge il gestore.

L’appuntamento raccoglierà idealmente il testimone dell’edizione 2025, quando la Festa della Molitura aveva accompagnato il ventennale del Frantoio di Biosio, con approfondimenti dedicati alle avversità degli oliveti e alla valorizzazione delle varietà locali.

Prima della festa resta ancora da completare il lavoro al frantoio. La chiusura della campagna non è stata fissata in modo definitivo e dipenderà soprattutto dall’andamento degli ultimi conferimenti e dalle condizioni del prodotto. “Indicativamente andremo avanti ancora una quindicina di giorni, in base anche al tempo. Finché c’è prodotto ed è buono, lavoriamo. Se invece non riusciamo più a ottenere un olio all’altezza, chiudiamo”, spiega Enicanti.

La scelta risponde alla volontà di mantenere elevato il livello qualitativo, anche a fronte di costi di produzione che restano importanti. “Chi compra i nostri oli sa cosa vuole. I costi sono alti per tutto quello che serve a ottenere qualità e alla fine inevitabilmente si riflettono sul consumatore. Ma chi cerca un olio di questo tipo sa cosa sta acquistando”.

Dopo due anni segnati da difficoltà e delusioni, il 2026 ha restituito agli olivicoltori del Lario la possibilità di concentrarsi non soltanto sulle quantità, ma anche sulle caratteristiche e sulle potenzialità dei propri oli. E proprio da questa ritrovata fiducia potrebbe partire una nuova fase di valorizzazione della produzione locale.