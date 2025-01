Qc Terme a Mandello, il gruppo ufficializza l’investimento

L’ex Vellutificio Redaelli di Mandello sarà riqualificato

Piazza: “Iniziativa in grado di creare nuove opportunità economiche e occupazionali”

MANDELLO – Si è svolto oggi a Palazzo Lombardia un incontro con la partecipazione dei vertici di QC Spa of Wonders Saverio Quadrio Curzio, Fondatore, Francesco Varni, CEO, Alberto Arrighi, Direttore Relazioni Esterne e l’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali.

Durante l’incontro è stato ufficialmente annunciato un nuovo importante investimento che il gruppo intende realizzare sulla riviera lecchese del Lago di Como, con la ristrutturazione e rigenerazione di un’area industriale di pregio quale è l’ex Vellutificio Redaelli di Mandello. Albergo, SPA, posteggi pubblici e privati per oltre 20 milioni di euro di investimento che rappresentano per la vocazione turistica del nostro territorio un punto di svolta, ampliando l’offerta e puntando con decisione sulla destagionalizzazione e sulla qualità come richiamo per tanti turisti sia italiani che stranieri.

“Questo progetto ambizioso, che mira a valorizzare ulteriormente il patrimonio naturale e turistico del Lago di Como, si inserisce perfettamente nelle politiche regionali che in questi anni hanno realizzato investimenti strategici sul territorio lecchese, favorendo la crescita per il turismo confermata dai dati dell’Osservatorio regionale del Turismo e dell’Attrattività” ha commentato il Sottosegretario Mauro Piazza.

“Abbiamo espresso la grande soddisfazione di Regione Lombardia, sia per l’annuncio di oggi che per i tanti progetti che si possono sviluppare assieme, che sono sempre occasione di promozione internazionale della bellezza lombarda nel mondo”.

Regione Lombardia si conferma protagonista nel favorire l’attrattività turistica del territorio e iniziative in grado di creare nuove opportunità economiche e occupazionali” ha concluso Piazza.