Ricerca e sviluppo: finanziato anche il progetto della Gilardoni Raggi X di Mandello

Dalla regione più fondi per Collabora & Innova

Impianto a raggi X per l’individuazione automatica di batterie all’interno dei rifiuti RAEE

MANDELLO – Con l’incremento di 26 milioni di euro della dotazione finanziaria del Bando “Collabora & Innova”, approvato con DGR n. 5418 del 1° dicembre 2025, Regione Lombardia ha portato il budget complessivo da 130 milioni a 156 milioni di euro, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027.

L’aumento delle risorse ha consentito lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi ma inizialmente non finanziati per esaurimento fondi, approvata con decreto del 1° agosto 2025, permettendo così di sostenere ulteriori progetti di ricerca e innovazione ad alto valore tecnologico sul territorio regionale.

La misura Collabora & Innova è nata per favorire lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie e di innovazioni di prodotto e di processo, attraverso la creazione di partenariati tra imprese e organismi di ricerca.

Tra i progetti finanziati viene confermato quello presentato dalla Gilardoni di Mandello del Lario, in qualità di capofila, dal titolo: “Impianto a raggi X per l’individuazione automatica di batterie all’interno dei rifiuti RAEE”, realizzato in partenariato con S.E.VAL. – Società Elettrica Valtellinese S.r.l. e CEFRIEL.

Il progetto rientra nell’ecosistema “Sostenibilità” ed è focalizzato sullo sviluppo di un innovativo sistema basato su tecnologia a raggi X in grado di riconoscere automaticamente la presenza di batterie nei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Una soluzione destinata a migliorare in modo significativo la sicurezza, l’efficienza dei processi di trattamento e la sostenibilità della filiera del riciclo.

All’interno della misura è inoltre coinvolta Soluzioni Ingegneria S.r.l. di Lecco, partner del progetto guidato da Ferrari Costruzioni Meccaniche S.r.l., oggi Ferrari Growtech S.p.A., con sede a Mantova, a conferma della presenza attiva e qualificata delle imprese lecchesi nei percorsi regionali di ricerca e innovazione.

“Con questo intervento, Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel sostenere investimenti strategici di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rafforzando la competitività delle imprese lombarde e la crescita tecnologica dei territori”, sottolinea il sottosegretario regionale Mauro Piazza.

“Ringrazio l’assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi per aver dimostrato ancora una volta grande attenzione verso la realizzazione di progetti di ricerca industriale di alto profilo. Il finanziamento al progetto Gilardoni conferma come la provincia di Lecco sia da sempre all’avanguardia in alcuni degli ecosistemi più strategici per lo sviluppo regionale. Questa misura rappresenta un ulteriore passo avanti nel sostenere concretamente le imprese che innovano e che contribuiscono alla crescita tecnologica e sostenibile della Lombardia”.

A conferma dell’attenzione della Regione verso queste realtà industriali, il Presidente Attilio Fontana, insieme all’assessore Guido Guidesi e al sottosegretario Mauro Piazza, ha fatto visita nei mesi scorsi alla sede della Gilardoni a Mandello del Lario, nell’ambito del tour istituzionale “Lombardia Protagonista – Qui Puoi”. Durante l’incontro con i vertici aziendali sono state approfondite le prospettive dei progetti di ricerca in corso, valorizzando ulteriormente l’impegno dell’azienda nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità.

Il rafforzamento della misura Collabora & Innova si inserisce nella strategia regionale volta a favorire la crescita degli ecosistemi lombardi dell’innovazione, promuovendo modelli di sviluppo sostenibile e rafforzando la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca e attori dell’innovazione.