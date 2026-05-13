Riciclone Tech 2026, la finale a Colico: premiati i progetti green delle scuole del territorio

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I primi classificati

Studenti e studentesse di Lecco e Sondrio protagonisti dell’iniziativa di Confindustria

Vince il “Giardino d’inverno ecosostenibile” realizzato dagli alunni dell’Istituto Stoppani di Galbiate con le classi tutor del Romegialli

COLICO – Si è conclusa a Colico l’edizione 2026 di “Riciclone Tech”, il progetto promosso da Confindustria Lecco e Sondrio attraverso la Categoria Merceologica Carta, Grafica, Editoria e la Categoria Merceologica Agro-Alimentare, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità, del recupero e del riciclo.

La finale si è svolta martedì 12 maggio, all’Auditorium Michele Ghisla, dove sono stati presentati e valutati i lavori realizzati dagli studenti delle scuole del territorio. A conquistare il primo posto è stato il progetto “Giardino d’inverno ecosostenibile”, sviluppato dalle classi prime dell’istituto A. Stoppani/ IC Galbiate insieme alle classi tutor seconde dell’Istituto Romegialli, indirizzo Manutenzione.

Secondo gradino del podio per le classi prime e seconde dell’istituto Serone/ IC Gavazzeni di Talamona, sempre affiancate dalle classi seconde del Romegialli indirizzo Manutenzione, anch’esse con un progetto dedicato al “Giardino d’inverno ecosostenibile”.

I secondi classificati

Terzo posto, invece, per la Scuola dell’infanzia di Chiesa Valmalenco/ IC Paesi Retici insieme alla classe seconda H dell’ITT Mattei, premiati per il progetto “Riciclopoli”.

L’iniziativa coinvolge scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e centri di formazione professionale, proponendo percorsi didattici integrati secondo l’approccio STEAM per affrontare in modo concreto e interdisciplinare temi legati allo spreco, al recupero e al riciclo, con particolare attenzione alla carta e al cibo.

Determinante anche il coinvolgimento delle aziende dei settori carta, grafica, editoria e agroalimentare, chiamate a collaborare con gli studenti per avvicinarli alle realtà produttive del territorio e rendere l’apprendimento più pratico e partecipato.

I terzi classificati

Uno degli aspetti centrali del progetto è inoltre il peer tutoring, che favorisce la collaborazione tra studenti di età diverse e permette di sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche capacità relazionali e di cooperazione.

“Sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del riciclo è un impegno fondamentale, perché non esiste un pianeta B – ha sottolineato Giuseppe Ghelfi, presidente della Categoria Merceologica Carta, Grafica, Editoria di Confindustria Lecco e Sondrio –. In Italia nel 2026 l’Overshoot Day è stato il 3 di maggio e in questo momento stiamo utilizzando le risorse delle generazioni future. Risorse come la carta o il cibo possono essere utilizzate più volte nel loro ciclo di vita, e più in generale tutti i rifiuti non sono altro che risorse collocate nel posto sbagliato: ogni rifiuto è sempre una risorsa, ma solo se non viene lasciato da parte.”

Giuseppe Ghelfi

Ghelfi ha poi espresso soddisfazione per l’impegno dimostrato dagli studenti: “Siamo estremamente soddisfatti di come gli studenti hanno affrontato e sviluppato i loro progetti: ancora una volta, le nuove generazioni si sono dimostrate molto sensibili al tema delle risorse e della loro tutela. In chiusura di questa edizione, oltre a complimentarci con tutti i partecipanti, vogliamo rinnovare il nostro impegno a sostenere e promuovere questa iniziativa, con l’obiettivo di farla crescere ulteriormente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole, studentesse e studenti”.

A valutare i progetti è stata una giuria composta dallo stesso Giuseppe Ghelfi di Ghelfi Ondulati, Emanuele Redaelli di Tilsa, Cristina Pelomori di Cartiera dell’Adda ed Elena Gatti di Icma.