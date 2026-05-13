Riciclone Tech 2026, la finale a Colico: premiati i progetti green delle scuole del territorio

Studenti e studentesse di Lecco e Sondrio protagonisti dell’iniziativa di Confindustria

Vince il “Giardino d’inverno ecosostenibile” realizzato dagli alunni dell’Istituto Stoppani di Galbiate con le classi tutor del Romegialli

COLICO – Si è conclusa a Colico l’edizione 2026 di “Riciclone Tech”, il progetto promosso da Confindustria Lecco e Sondrio attraverso la Categoria Merceologica Carta, Grafica, Editoria e la Categoria Merceologica Agro-Alimentare, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità, del recupero e del riciclo.

La finale si è svolta martedì 12 maggio, all’Auditorium Michele Ghisla, dove sono stati presentati e valutati i lavori realizzati dagli studenti delle scuole del territorio. A conquistare il primo posto è stato il progetto “Giardino d’inverno ecosostenibile”, sviluppato dalle classi prime dell’istituto A. Stoppani/ IC Galbiate insieme alle classi tutor seconde dell’Istituto Romegialli, indirizzo Manutenzione.

Secondo gradino del podio per le classi prime e seconde dell’istituto Serone/ IC Gavazzeni di Talamona, sempre affiancate dalle classi seconde del Romegialli indirizzo Manutenzione, anch’esse con un progetto dedicato al “Giardino d’inverno ecosostenibile”.

Terzo posto, invece, per la Scuola dell’infanzia di Chiesa Valmalenco/ IC Paesi Retici insieme alla classe seconda H dell’ITT Mattei, premiati per il progetto “Riciclopoli”.

L’iniziativa coinvolge scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e centri di formazione professionale, proponendo percorsi didattici integrati secondo l’approccio STEAM per affrontare in modo concreto e interdisciplinare temi legati allo spreco, al recupero e al riciclo, con particolare attenzione alla carta e al cibo.

Determinante anche il coinvolgimento delle aziende dei settori carta, grafica, editoria e agroalimentare, chiamate a collaborare con gli studenti per avvicinarli alle realtà produttive del territorio e rendere l’apprendimento più pratico e partecipato.

Uno degli aspetti centrali del progetto è inoltre il peer tutoring, che favorisce la collaborazione tra studenti di età diverse e permette di sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche capacità relazionali e di cooperazione.

“Sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del riciclo è un impegno fondamentale, perché non esiste un pianeta B – ha sottolineato Giuseppe Ghelfi, presidente della Categoria Merceologica Carta, Grafica, Editoria di Confindustria Lecco e Sondrio –. In Italia nel 2026 l’Overshoot Day è stato il 3 di maggio e in questo momento stiamo utilizzando le risorse delle generazioni future. Risorse come la carta o il cibo possono essere utilizzate più volte nel loro ciclo di vita, e più in generale tutti i rifiuti non sono altro che risorse collocate nel posto sbagliato: ogni rifiuto è sempre una risorsa, ma solo se non viene lasciato da parte.”

Ghelfi ha poi espresso soddisfazione per l’impegno dimostrato dagli studenti: “Siamo estremamente soddisfatti di come gli studenti hanno affrontato e sviluppato i loro progetti: ancora una volta, le nuove generazioni si sono dimostrate molto sensibili al tema delle risorse e della loro tutela. In chiusura di questa edizione, oltre a complimentarci con tutti i partecipanti, vogliamo rinnovare il nostro impegno a sostenere e promuovere questa iniziativa, con l’obiettivo di farla crescere ulteriormente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole, studentesse e studenti”.