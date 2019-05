Approfondimento per le piccole imprese sull’innovazione digitale

L’incontro organizzato a Colico dall’Ordine degli Ingeneri

LECCO – L’innovazione digitale rappresenta una grande opportunità per le Pmi. Ma le piccole e medie aziende, che possiedono eccezionali competenze nei propri settori, devono spesso confrontarsi con tecnologie informatiche complesse e di difficile applicazione. Una serie di opportunità tecniche, economiche e fiscali rischiano così di essere perse per la difficoltà nel reperire le adeguate professionalità.

Proprio nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alle aziende del territorio, l’Ordine degli Ingegneri di Lecco e gli imprenditori di Colico hanno organizzato un seminario dal titolo “Rivoluzione digitale – Quali opportunità per le aziende del territorio”.

Informazione pratiche

L’incontro, pensato per fornire informazioni pratiche ed operative, prende spunto dall’idea che gli obblighi normativi possono diventare un’opportunità per aumentare l’efficienza e la competitività. Per questa ragione verrà illustrato come introdurre le nuove tecnologie digitali in azienda, sfruttando soprattutto gli incentivi del Piano Industria 4.0, che offre sgravi fiscali con l’iperammortamento al 270%.

L’apertura dell’evento sarà affidata al giornalista Stefano Cassinelli, conoscitore delle realtà e delle esigenze del territorio.

Lodovico Mabini, coordinatore commissione ICT Ordine Ingegneri Lecco, si focalizzerà sui rischi della Cyber Security , in quanto l’impiego delle tecnologie informatiche espone a nuovi rischi, che devono essere affrontati per garantire la continuità operativa.

La sicurezza, inoltre, ha un impatto sul GDPR e la Business Continuity. Il Regolamento Europeo sulla protezione del dato, in vigore da un anno, propone infatti una linea guida per introdurre consapevolezza e solidità nei sistemi informativi, ma occorre affrontare tematiche come accountability e progettazione By-Design, oltre all’affinità tra il processo di gestione del dato personale e il processo produttivo.

Attenti alle trappole

La seconda ora della serata, invece, vedrà come relatore Massimiliano Cassinelli, referente per la comunicazione della commissione ICT Ordine Ingegneri Lecco, che si focalizzerà sul Piano Industria 4.0. La Finanziaria 2019 e una serie di circolari inviate dai Ministeri hanno infatti esteso i vantaggi dell’iperammortamento, aumentato al 270%, ad una serie di apparecchiature inizialmente escluse. Per questo Cassinelli spiegherà come avere gli sgravi fiscali senza cadere nelle numerose trappole della normativa.

L’appuntamento è fissato per lunedì 13 maggio a Colico (LC), alle 18, presso la Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio in Via Nazionale 27.

L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria, attraverso Eventbrite.

Per informazioni cell. 3203788573