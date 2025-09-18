Un’alleanza strategica per valorizzare l’offerta turistica locale alla principale fiera del settore in Italia

Sarà presentato ufficialmente il nuovo logo “Lago di Como – Sponda Orientale”

RIMINI – Per il sesto anno consecutivo, i Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana parteciperanno alla 62esima edizione del TTG Travel Experience, il principale marketplace del turismo in Italia, organizzato da Italian Exhibition Group. L’evento si terrà dall’8 al 10 ottobre presso il quartiere fieristico di Rimini.

Quest’anno, i Comuni saranno presenti all’interno dello stand “Lago di Como”, promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, con una postazione interamente dedicata alla sponda orientale del lago.

Lo stand offrirà una panoramica completa delle eccellenze del territorio: dal fascino del Lago di Como nel suo insieme alle ville storiche e ai castelli, dalle esperienze sportive e culturali alle proposte luxury e family-friendly.

“L’obiettivo è proporre un’offerta turistica ampia e articolata, in grado di rispondere in modo mirato alle esigenze di buyer e operatori del settore, intercettando target di mercato differenti – continuano dalla Pro Loco Colico – La partecipazione al TTG rappresenta un appuntamento strategico per i Comuni della Sponda Orientale del Lario, poiché consente di accrescere la visibilità delle singole località in un contesto internazionale, valorizzando al contempo l’identità condivisa del territorio attraverso un’immagine coordinata e un’offerta turistica integrata”.

Presso la postazione saranno inoltre disponibili materiali promozionali e informativi, oltre a gadget esclusivi realizzati grazie alla collaborazione con l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

In occasione dell’edizione 2025 del TTG, sarà presentato ufficialmente il nuovo logo “Lago di Como – Sponda Orientale”, esito del lavoro congiunto dei Comuni affacciati su questo versante del Lario. Il logo è stato ideato per valorizzare l’identità unitaria del territorio e rappresentare lo spirito di collaborazione che da anni anima le amministrazioni locali.

Questo nuovo segno distintivo accompagnerà tutte le iniziative di promozione congiunta, contribuendo a rafforzare un’immagine coordinata, riconoscibile e rappresentativa della sponda orientale del Lago di Como.

I Comuni aderenti hanno inoltre espresso l’intenzione di rendere disponibile l’utilizzo del nuovo logo istituzionale ad associazioni, enti o attività operanti sul territorio, previa richiesta formale di autorizzazione al Comune di riferimento. Tale procedura è necessaria per garantire un utilizzo corretto e coerente dell’identità visiva, in linea con le finalità istituzionali e nel rispetto delle normative vigenti.

I Comuni della Sponda Orientale del Lago di Como esprimono sincera gratitudine alla Camera di Commercio di Como-Lecco per l’opportunità offerta, e confermano il proprio impegno a promuovere il territorio in modo sinergico, valorizzando qualità, autenticità e spirito di accoglienza.

La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 rappresenta un’importante occasione per consolidare la rete tra istituzioni e operatori locali, favorire nuove collaborazioni e rafforzare la competitività dell’offerta turistica del Lago di Como, sia a livello nazionale che internazionale.