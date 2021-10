Lo stand dei Comuni lecchesi del lago al TTG Travel Experience di Rimini

L’assessore Nessi di Mandello: “Una collaborazione da ampliare per valorizzare e promuovere il nostro territorio”

MANDELLO – Si è conclusa ieri la tre giorni del TTG Travel Experience, fiera che si è tenuta come ogni anno a Rimini. Si tratta di una manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e soprattutto per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama operatori provenienti da tutto il mondo con 60 paesi rappresentati e più di 1000 aziende espositrici.

“Mandello del Lario è stato presente, grazie ad una collaborazione fortemente voluta dalle amministrazioni di nove località della costa orientale del Lago di Como che hanno unito le forze con l’obbiettivo di far conoscere il nostro territorio con i nostri borghi, le nostre città, le nostre montagne, le nostre bellezze insomma a tutto il mondo” spiega l’assessore Silvia Nessi.

Una collaborazione che ha unito quest’anno le Amministrazioni di Colico, capofila del progetto nato nel 2020, Dervio, Dorio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Abbadia e appunto Mandello del Lario con lo scopo di formare e alzare il livello dell’offerta di tutti gli Uffici Turistici e gli Infopoint presenti sul Lago di Como.

“L’obiettivo a cui tutti aspiriamo – prosegue l’assessore – è quello di allargare a sempre più comuni questo progetto di valorizzazione del territorio e di crescita professionale degli operatori. A sottolineare questa forte collaborazione è stata distribuita in fiera una cartina del Lago di Como recante la descrizione e una bella fotografia di tutte le località partecipanti al progetto”.

Quest’anno inoltre, a ricordare il Centenario della Moto Guzzi, lo stand presente in fiera è stato allestito utilizzando le fotografie realizzate da Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli per la mostra itinerante “I cento anni dell’Aquila” che è stata portata durante tutta l’estate in tanti comuni del lago ricevendo moltissimi apprezzamenti da parte di turisti ed appassionati.

“Mi preme ricordare che l’Info Point di Mandello del Lario, affidato alla Pro Loco, ha ricevuto lo scorso luglio il riconoscimento di Info Point Regionale con importanti ricadute in termini di visibilità turistica e, grazie alla possibilità di partecipare a bandi e a finanziamenti di Regione Lombardia, anche economica – ha concluso l’assessore – A questo riguardo voglio ringraziare la Pro Loco, rappresentata dal Presidente Rinaldo Citterio, tutti i volontari ed i ragazzi che con tanta dedizione si sono messi a disposizione per offrire un servizio di informazione ai tanti turisti italiani e stranieri che hanno scelto di godere delle nostre bellezze. L’impegno di tutti noi comuni sarà quello di migliorare continuamente la formazione, la conoscenza del territorio, le lingue straniere per dare un servizio sempre più competente”.