Turismo. Alla BIT montagna e sport protagonisti nello stand di Mandello

Visitatori e operatori apprezzano sempre più le bellezze del Lago di Como

Oltre all’outdoor, a spopolare Moto Guzzi, Abbazia di Piona, Villa Monastero e il borgo di Corenno Plinio

MANDELLO/MILANO – Trekking ed escursioni in montagna, ma anche cultura e storia locale, hanno suscitato grande interesse tra il pubblico della BIT, Borsa Internazionale del Turismo che dal 12 al 14 febbraio si è tenuta a Milano, presso il padiglione di Fieramilanocity, per lo meno per quanto riguarda la sponda orientale del Lago di Como. A illustrare a pubblico e operatori, interessati a organizzare tour ad hoc per i clienti, le peculiarità di questa parte del lago durante lo svolgimento della fiera, considerata tra le più importanti del settore, l’Infopoint di Mandello con l’aiuto degli altri ‘colleghi’ di Colico, Dervio e Varenna.

Obiettivi primari della partecipazione rappresentare e promuovere i paesi sulla sponda orientale, anche attraverso materiale informativo messo a disposizione, oltre che dai comuni già citati, anche da Dorio, Perledo, Lierna e Abbadia. Focus primario dato allo sport, ma anche a relax e storia. Tra gli opuscoli, ad avere maggior successo la cartina del Lago di Como, non solo perché offriva una piccola descrizione di tutte le bellezze presenti sul ramo di Lecco, scritte in diverse lingue, ma anche perché i visitatori erano interessati ad avere una visione generale del contesto. Per alcuni il lago è ancora una meta da scoprire, mentre per altri è una certezza da rivisitare.

Trekking ed escursionismo hanno attirato per la maggiore anche grazie alla varietà di percorsi e sentieri disponibili sul territorio: dal Sentiero del Viandante, alle Grigne e al Monte Legnone, fino agli itinerari più semplici e vicini al lago e ai tour in bicicletta e moto. Restando in tema di motori, rispetto all’aspetto culturale e storico, attenzione particolare l’ha scaturita il Museo Moto Guzzi, insieme alla suggestiva Abbazia di Piona e alla bellissima Villa Monastero, senza dimenticare il piccolo borgo di Corenno Plinio.