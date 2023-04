Turismo e 25 aprile. Gettonati i piccoli borghi sul Lago di Como

Durante il ponte voglia di tranquillità e di stare all’aria aperta, lontano dalla città

Tra le strutture ricettive spopolano gli agriturismi

LECCO – Passeggiate, picnic, piccoli borghi e agriturismi risultano le scelte più gettonate per questo ponte del 25 aprile, anche in Alta Lombardia e nelle province lariane.

Un turismo che guarda alla prossimità, come sottolinea Coldiretti Como Lecco, per la quale “non a caso proprio le gite fuori porta, le passeggiate e i picnic sono le opzioni più richieste tra quanti hanno scelto di uscire di casa per la ricorrenza. Ma non manca chi ha deciso di fare visite a parenti e amici (10%) o di proteggersi dal maltempo visitando musei, mostre ed esposizioni (3%), ma anche vere e proprie vacanze”.