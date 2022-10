Tanti visitatori e operatori in fiera alla ricerca di informazioni e attività esperienziali

Alta l’attenzione verso escursioni e passeggiate. Molto ricercate anche location per matrimoni, tour del lago ed esperienze legate alla cultura e storia del territorio

COLICO – Grande successo anche quest’anno per i Comuni del Lago di Como situati sulla sponda orientale, che insieme hanno partecipato alla 59° edizione della TTG Travel Experience, fiera che si occupa di promuovere il turismo andata in scena a Rimini dal 12 al 14 di ottobre.

L’evento ha richiamato a sé operatori e player del comparto turistico mondiale, ed è la più importante manifestazione legata al B2B (business to business), con oltre 50 paesi rappresentanti e più di 1000 aziende espositrici, che ha fatto segnare il 25% in più di visitatori rispetto alla passata edizione grazie anche al ritorno dei buyer americani.

I comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello e Abbadia, con a capofila il comune e la pro loco di Colico, hanno mostrato volontà di coesione e di condivisione, portando uno stand con una grafica di grande impatto raffigurante immagini vintage ‘belle époque’ accanto alle foto della mostra ‘I 100 anni dell’Aquila’, realizzata dai fotografi Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli in occasione del centenario dell’iconica azienda Moto Guzzi. Diversi i visitatori che hanno chiesto di poter essere fotografati davanti ai pannelli.

“Presso lo stand era presente un team operativo coeso e rappresentativo di tutte le località – spiega il presidente della pro loco di Colico Tullio Cristini -. Un grande lavoro di squadra ha permesso di accogliere una grande affluenza di visitatori e di registrare decine e decine di contatti in più rispetto allo scorso anno di operatori alla ricerca di informazioni ed ispirazioni per itinerari e attività esperienziali. Numerosi quindi i contatti, ma anche gli appuntamenti in agenda. Si è rivelata particolarmente interessante un’associazione che si è proposta per visitare i luoghi d’interesse del lago e fornire suggerimenti per l’accessibilità ai disabili”.

Crescente l’attenzione mostrata per il Lago di Como, e in particolare rispetto al passato sono risultati più appetibili “il green, le escursioni e le passeggiate, e le richieste maggiori sono state per location di matrimoni, tour del lago ed esperienze personalizzate per gruppi”, prosegue Cristini.

Per quanto riguarda i materiali informativi “allo stand è stato allestito un tavolo con le brochure del territorio che i Comuni ogni anno arricchiscono. Per l’edizione precedente della fiera era stata stampata la cartina del Lago di Como con le descrizioni delle località partecipanti e più note in cinque lingue. Il progetto di quest’anno ha visto invece la realizzazione, con il supporto dell’Autorità di Bacino, di una shopper in tela che riprendeva la grafica dello stand. Entrambi hanno riscosso un enorme successo”, sottolinea il presidente della realtà capofila.

Tour Operator e agenzie nazionali ed internazionali provenienti dalle altre regioni d’Italia e da tutto il mondo (Nord Europa, USA, Canada e Sud Est Asiatico) hanno espresso il loro coinvolgimento per itinerari ed esperienze per gruppi e famiglie, strutture ricettive di medio/alto livello per vacanze e congressi, itinerari relativi a cicloturismo, location per matrimoni ed esperienze uniche e autentiche legate alla cultura e alla storia del territorio.

“Per le future fiere sarebbe interessante includere tutte le località del Lago di Como e non in un unico progetto, coinvolgendo tutti gli Enti interessati per portare nel mondo l’intera destinazione Lago di Como“, conclude Cristini.