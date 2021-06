Un nuovo passo verso il futuro, l’ipermercato Iperal Fuentes si rinnova

Spazi più ampi e un ambiente pensato per rendere la spesa un vero momento di piacere

Tra le novità anche l’installazione all’interno del parcheggio di colonnine per la ricarica delle automobili elettriche

PIANTEDO (SO) – Dopo solo tre mesi di lavori si sono conclusi gli interventi di ristrutturazione dell’Ipermercato Iperal Fuentes di Piantedo (SO): il risultato finale è un nuovo moderno ipermercato, con ampi spazi pensati per rendere la spesa veloce e piacevole, una particolare attenzione ai prodotti alimentari, soprattutto freschi e alle tante specialità gastronomiche locali e nazionali.

Completamente nuova all’interno dell’ipermercato è la disposizione dei banchi serviti e dei reparti del fresco: attenzione particolare al territorio con la linea Valtellina Iperal e alla convenienza con il vasto assortimento di Prodotti Più Bassi Sempre. Tutte le lavorazioni e le preparazioni vengono effettuate da mani esperte presso i laboratori di produzione Iperal di Andalo Valtellino, dai quali ogni giorno partono i piatti e i prodotti per i punti vendita Iperal della Lombardia. La piattaforma logistica e produttiva di Andalo riceve frutta, verdura, latticini, carne e pesce che mantengono tutta la loro freschezza e naturalità perché lavorati e confezionati immediatamente da personale specializzato.

Le nuove corsie dei prodotti alimentari di marca, disposte con una sequenza logica tale da ridurre i tempi della spesa, ci accompagnano al fondo della superficie dell’ipermercato, dove ritroviamo l’area tecnologica Expert, oggi più comoda grazie ad un secondo accesso diretto dalla galleria e l’area dei prodotti stagionali, periodicamente presentati dai diversi cataloghi, per offrire sempre quello che serve al momento giusto.

Un rinnovamento anche in chiave ambientale grazie all’impiego, per tutti gli interventi di ristrutturazione, delle migliori tecnologie, sia dal punto di vista strutturale che tecnologico, ad esempio:

l’illuminazione garantita da lampadine a led a bassissimo consumo energetico;

I banchi surgelati dotati di sportelli e coperture in vetro per non disperdere il freddo e risparmiare energia;

l’installazione all’interno del parcheggio di colonnine per la ricarica delle automobili elettriche.

In questo momento storico caratterizzato dalla voglia di rinnovarsi e di tornare alla normalità, Iperal ha dato un segnale concreto di speranza e di vicinanza al territorio e ai propri clienti.