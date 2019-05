Un’impresa agricola di Bulciago premiata per la qualità del suo latte

La Cooperativa Santangiolina assegna il riconoscimento all’azienda agricola Ciappesoni

In provincia di Como premiata anche l’azienda agricola Cugnaschi di Erba

LECCO – Santangiolina premia il latte made in Como-Lecco, assegnando il riconoscimento per la miglior qualità a due imprese agricole del territorio che conferiscono alla cooperativa: si tratta delle aziende agricole Cugnaschi di Erba (Co) e Ciappesoni di Bulciago (Lc), da anni associate a una delle realtà di riferimento per la produzione dei formaggi lombardi, tra cui le Dop più apprezzate del territorio come Grana Padano, Taleggio o Quartirolo.

Santangiolina è un’ampia “famiglia” di quasi 300 allevatori associati (280 conferenti), tra cui 40 delle province di Como e Lecco.

“Ancora una volta, il Lario si esprime in termini di eccellenza, ne siamo assolutamente fieri anche perché il nuovo risultato conferma un trend già consolidato nel tempo – commenta Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco -. Per il comprensorio lariano di tratta di un ottimo biglietto da visita e ciò è ancor più importante nell’evidenza di una rintracciabilità del prodotto e nella valorizzazione del legame filiera-territorio: è un contributo importante che le nostre province danno al sistema lattiero caseario lombardo, improntato a una qualità che sempre più fa la differenza”.

A ritirare il premio sono stati, per le rispettive imprese, Gianni Pugnaschi e Antonio Ciappesoni, venerdì sera (17 maggio) nel corso dell’inaugurazione del magazzino a Volta Mantovana, nel caseificio “Cereta” dove nasce il Grana Padano di Santangiolina.