Il Comune di Varenna intende garantire l’esenzione della Tosap anche per il 2021

“Quadro normativo statale ancora incerto, procederemo comunque con risorse nostre”

VARENNA – “La Giunta Comunale è orientata ad esonerare gli Esercenti di bar e ristoranti di Varenna, dal versare nel 2021 il canone di occupazione del suolo pubblico”. Lo fa sapere il sindaco Mauro Manzoni.

Il primo cittadino aggiunge che sarà inoltre consentita – ove le condizioni lo renderanno possibile e nel rispetto delle norme comunali (in particolare quelle previste dal “Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” recentemente approvato dal Consiglio Comunale) – l’estensione delle occupazioni già concesse, “al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, vista anche la riduzione degli spazi utilizzati per rispettare le norme sul distanziamento sociale”.

“Nonostante l’incertezza dell’attuale quadro normativo statale, che non ha ancora determinato la percentuale dei ristori per le Amministrazioni locali che intendano sostenere gli operatori del settore mediante riduzioni e/o esclusioni del canone patrimoniale, l’Amministrazione Comunale di Varenna intende procedere con risorse proprie – aggiunge il sindaco – dando un segnale immediato e concreto alle categorie così duramente colpite dalla crisi a più di un anno dall’inizio della pandemia”.