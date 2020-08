Varenna. Il Distretto del Commercio del Centro Lago stanzia 100.000 euro per le imprese

100.000 euro per tutte le micro, piccole e medie imprese

Domande entro le ore 12.00 del 20 settembre 2020

VARENNA – Il Distretto del Commercio del Centro Lago di Como, composto dai comuni di Bellagio, Griante, Menaggio, Tremezzina e Varenna ha aperto un bando per la concessione di contributi per le imprese situate all’interno del Distretto. Il bando stanzierà 100.000 euro per tutte le micro, piccole e medie imprese localizzate nel Distretto che ne richiederanno il beneficio e potrà finanziare:

l’avvio o il subentro di nuove attività (incluso il passaggio generazionale);

l’adeguamento strutturale e organizzativo alle nuove esigenze di sicurezza, dovute al Covid-19;

l’organizzazione di servizi di logistica, trasporto, consegna e di vendita online;

l’accesso, il collegamento e l’integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto.

Saranno ammissibili le spese effettivamente sostenute dalle imprese beneficiarie a partire dal 5 maggio 2020 e fino al 30 aprile 2021. Le domande di agevolazione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 20 settembre 2020 al Comune di Tremezzina, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tremezzina.co.it.

Il regolamento completo del bando, e la modulistica necessaria per parteciparvi sono disponibili sul sito del Comune www.comune.varenna.lc.it.