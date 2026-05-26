Manifattura lombarda, il 2026 parte in crescita nonostante tensioni globali e caro energia

Lombardia sopra la media europea: crescono industria, export, ordini e occupazione

Restano però forti preoccupazioni per caro energia, materie prime e concorrenza internazionale

LECCO – La manifattura lombarda apre il 2026 confermando capacità di tenuta e competitività nonostante uno scenario internazionale segnato da tensioni geopolitiche, rincari energetici e instabilità dei mercati.

Nel primo trimestre dell’anno, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, la produzione industriale registra una crescita dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, accompagnata da un aumento del fatturato pari al +0,6%. Positivo anche l’andamento degli ordini interni, cresciuti dell’1,3%, mentre gli ordini esteri restano sostanzialmente stabili con un +0,3%, confermando comunque la forte vocazione internazionale del sistema produttivo regionale.

Segnali di resilienza arrivano anche dal comparto artigiano, che mette a segno una crescita della produzione del +0,3%, con fatturato al +0,2% e ordini esteri in aumento del +0,7%.

Su base annua la Lombardia continua inoltre a distinguersi per performance superiori alla media europea. La produzione industriale cresce infatti del +2,4%, mentre l’artigianato registra un incremento del +2%. Ancora più marcata la crescita del fatturato: +2,8% per l’industria e +1,9% per il settore artigiano.

L’export si conferma uno dei punti di forza dell’economia lombarda. Il 38,9% del fatturato industriale deriva infatti dai mercati internazionali, un dato vicino ai massimi storici. Parallelamente cresce anche la domanda interna, con gli ordini industriali aumentati del +3,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Positivi anche gli indicatori occupazionali. Nell’industria il saldo tra ingressi e uscite torna in territorio positivo con un +0,4%, mentre nell’artigianato sale al +0,8%. Resta inoltre limitato il ricorso alla cassa integrazione, segnale della buona tenuta complessiva del sistema produttivo lombardo.

La crescita interessa gran parte dei comparti manifatturieri. Nell’industria spiccano i risultati di mezzi di trasporto, legno-arredo, siderurgia, meccanica e sistema moda ad alto valore aggiunto. Nell’artigianato bene soprattutto alimentare, tessile, carta-stampa e manifatture innovative.

Non mancano però gli elementi di preoccupazione. A pesare sono soprattutto l’instabilità internazionale, l’aumento dei costi energetici e le dinamiche delle materie prime.

“Teniamo duro ma non è facile – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi –. Oggi c’è una competizione internazionale iniqua, con concorrenti cinesi ed extraeuropei che hanno meno vincoli e costi di produzione inferiori. Serve un cambiamento radicale rispetto ai vincoli europei e un maggiore protagonismo dei territori, altrimenti rischiamo di perdere competitività”.

Secondo Guidesi, “per difendere il lavoro serve coraggio istituzionale”, mentre da Bruxelles “manca una risposta forte alle esigenze del sistema produttivo”.

Sulla stessa linea anche Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, che sottolinea come “la Lombardia continui a dimostrare competitività, capacità di esportazione e qualità manifatturiera anche in uno scenario complesso”. Auricchio evidenzia la necessità di continuare a sostenere le micro, piccole e medie imprese investendo su export, produttività e competenze.

Più preoccupato il presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini, che parla di un 2026 “duro e ricco di incognite” per le imprese. Pur riconoscendo i risultati positivi della produzione industriale, Pasini evidenzia come la frenata economica sia già in corso e punta il dito contro il forte aumento dei prezzi delle materie prime, cresciuti dell’8,4% rispetto al 2025, e delle commodity energetiche.

“Chi controlla energia e materie prime controlla la crescita”, osserva Pasini, ricordando come il petrolio sia stabilmente sopra i 100 dollari al barile e il gas intorno ai 50 euro/MWh. Da qui la richiesta di interventi più incisivi da parte dell’Europa e del Governo italiano per rafforzare l’autonomia strategica del Paese.

Tra le priorità indicate da Confindustria Lombardia figurano investimenti nelle infrastrutture energetiche, potenziamento delle rinnovabili, sviluppo del nucleare e lo sblocco delle concessioni idroelettriche. Pasini ha inoltre espresso perplessità sulla legge regionale relativa alle fonti energetiche rinnovabili, giudicando troppo ristretto il perimetro delle aree idonee.

Dal mondo artigiano arrivano invece forti preoccupazioni per il peso dei costi energetici e delle materie prime sulle piccole imprese.

“Le principali criticità restano l’impennata dei costi energetici e la difficoltà di accesso al credito”, ha spiegato Stefano Fugazza, presidente di Unione Artigiani Lombardia. Secondo Fugazza, risultano fondamentali tutte le misure che favoriscono efficientamento energetico e autoproduzione.

Il presidente degli artigiani lancia inoltre l’allarme sul tema del lavoro e del ricambio generazionale. “L’età media degli imprenditori continua a crescere e manca nuova forza lavoro. Serve un confronto tra istituzioni, scuola e imprese per presentare l’artigianato ai giovani come una concreta opportunità professionale”.

Nonostante le incognite internazionali, il quadro complessivo conferma comunque la capacità della Lombardia di reagire ai cambiamenti globali facendo leva su innovazione, filiere solide, export e qualità produttiva.