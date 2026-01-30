Manovra 2026: gli effetti su imprese e famiglie. Tre incontri pubblici di Confartigianato Lecco

Tre incontri di approfondimento aperti a tutte le aziende, anche non associate, e ai cittadini interessati

“Non semplicemente una spiegazione tecnica, ma un momento di confronto diretto”

LECCO – Quali effetti avrà la Legge di Bilancio 2026 su imprese e famiglie? La risposta arriva da Confartigianato Imprese Lecco, che organizza tre incontri pubblici di approfondimento aperti a tutte le aziende, anche non associate, e ai cittadini interessati. Un appuntamento che si rinnova ogni anno, per permettere ai professionisti dell’Associazione di mettere le proprie competenze a disposizione dell’intero territorio, su una tematica che tocca tanto le aziende quanto i privati. Gli esperti illustreranno i principali provvedimenti della Manovra finanziaria, con un focus sugli aspetti fiscali, sindacali e previdenziali, offrendo chiarimenti pratici e risposte puntuali ai quesiti dei partecipanti.

Gli incontri si svolgeranno giovedì 5 febbraio a Valmadrera (Centro Culturale Fatebenefratelli), martedì 10 febbraio a Cortenova (Sala Conferenze della Banca della Valsassina) e martedì 24 febbraio a Bosisio Parini (Sala Centro Studi). Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 20.30 e saranno a ingresso gratuito, previa iscrizione.

“Questi incontri – dichiara il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Davide Riva – non sono semplicemente una spiegazione tecnica, ma un momento di confronto diretto con professionisti che operano ogni giorno a fianco delle imprese. La Legge di Bilancio è ogni anno più complessa e incide in modo diretto sulla vita delle aziende e delle famiglie. Per questo Confartigianato Imprese Lecco sente la responsabilità di mettere le competenze di cui dispone al servizio di tutti, non solo degli associati. E lo fa in modo capillare, con tre appuntamenti promossi nell’ottica di raggiungere le varie aree della provincia di Lecco e i loro abitanti, nel solco della presenza sul territorio che vede nostre delegazioni attive da Colico a Merate, da Premana a Oggiono, passando per Calolzio, Missaglia e Introbio”.

“Norme scritte in modo sempre più tecnico rischiano di creare incertezza – afferma il segretario generale Matilde Petracca –. Il nostro obiettivo è colmare questa lacuna, trasformando regole complesse in informazioni chiare e operative. Questi incontri non sono semplici spiegazioni, ma momenti di servizio pubblico, in cui Confartigianato accompagna imprese e cittadini in materie molto complesse”.

Durante le serate verranno inoltre presentate le opportunità offerte dal progetto Interreg MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate, di cui Confartigianato Imprese Lecco è partner, coordinato dal Politecnico di Milano e da Fondazione Agire. Il progetto mette a disposizione strumenti concreti per l’aggiornamento delle competenze manageriali e tecniche, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione e della transizione digitale sostenibile.

Per partecipare alle serate è necessario iscriversi.

Se vuoi partecipare all’evento di Valmadrera clicca qui.

Se vuoi partecipare all’evento di Cortenova clicca qui.

Se vuoi partecipare all’evento di Bosisio Parini clicca qui.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria di Direzione e Presidenza (0341/250200 – segreteria@artigiani.lecco.it).