Marco Galbiati eletto presidente dei metalmeccanici di Confindustria

LECCO – Cambio al vertice per la Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica di Confindustria Lecco e Sondrio: Marco Galbiati è stato eletto presidente nel corso dell’assemblea che si è svolta oggi, 12 maggio. Un passaggio di testimone nel segno della continuità, ma con lo sguardo già rivolto a nuove sfide.

Insieme a Galbiati, alla guida dell’azienda di famiglia, sono stati nominati anche i membri del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2025-2027. Al suo fianco ci sarà Annalisa Bellante (CAMA Group), che ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Completano il consiglio Andrea Beri (ITA), Giuseppe Giussani (Elettrosystem), Marco Listorti (Baker Hughes – stabilimento di Talamona), Paolo Mainetti (Valtecne), Antonio Pensotti (FIMI) e Giacomo Riva (Electro Adda). In rappresentanza della Piccola Industria entrano Nicolò Casati (Casati), Rosa Molinari (Defremm) e Federica Piloni (Piloni).

“Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato e tutti i Consiglieri che hanno accettato di fare parte di questa squadra – ha dichiarato Galbiati subito dopo l’elezione –. Abbiamo da oggi la grande responsabilità di rappresentare un settore strategico per il nostro territorio e ci impegneremo per farlo al meglio, con idee nuove e concretezza, dopo l’ottimo lavoro fatto dal collega Giacomo Riva, che mi ha preceduto in questo ruolo, con la sua squadra”.

Un incarico importante, quello affidato a Galbiati, in un comparto che rappresenta un motore trainante dell’economia locale e nazionale. L’agenda del nuovo presidente e del consiglio direttivo parte già con obiettivi chiari: formazione, competenze, innovazione e apertura internazionale.

“Abbiamo già ragionato su alcuni progetti – ha aggiunto Galbiati – in merito ai quali avremo presto occasione di confrontarci, per passare alla fase di realizzazione in tempi brevi. Penso ad esempio ad un evento annuale che abbia l’obiettivo di portare l’attenzione sull’industria metalmeccanica-meccatronica e sui temi strategici per il settore, da tenersi sul territorio, a visite aziendali e missioni imprenditoriali in Italia e soprattutto all’estero, per stringere nuovi rapporti anche nella dimensione internazionale. Per l’organizzazione di questo tipo di iniziativa potremo anche contare sull’estesa rete di contatti del sistema Confindustria”.

Progetti concreti, dunque, che affondano le radici nella consapevolezza del valore del settore ma che puntano a rilanciarlo con una visione aperta e inclusiva, soprattutto verso le nuove generazioni.