Marco Valseschini confermato presidente del Gruppo Alimentaristi di Confcommercio Lecco

Terzo mandato consecutivo per il titolare dell’alimentari Fratelli Valseschini

Nel nuovo Consiglio direttivo anche Giampiero Nucera e Marco Fumagalli

LECCO – Marco Valseschini resta alla guida del Gruppo Alimentaristi di Confcommercio Lecco. Il titolare dell’alimentari Fratelli Valseschini di Lecco è stato infatti confermato presidente della categoria per il quinquennio 2026-2031.

L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta lo scorso 15 giugno nella sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi. Per Valseschini si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida del gruppo: era infatti subentrato nel 2016 a Paolo Cariboni di Bellano, assumendo la rappresentanza della categoria degli alimentaristi del territorio.

Accanto al presidente confermato, il nuovo Consiglio direttivo sarà composto da Giampiero Nucera, della Ciresa Sas di Nucera Giampiero & C., e da Marco Fumagalli, titolare de Il Fruttorto di Lecco. Mentre per Nucera si tratta di una conferma, Fumagalli entra per la prima volta nel Consiglio degli Alimentaristi di Confcommercio Lecco.

Nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordata, Valseschini ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni, confermando il proprio impegno a sostegno delle esigenze e delle istanze della categoria in un contesto economico e commerciale in continua evoluzione.