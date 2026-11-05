MECI 2026, a Erba un convegno sul futuro degli stadi e delle città

Un confronto su urbanistica, sostenibilità e riqualificazione degli impianti sportivi

Appuntamento lunedì 9 novembre alle 10.30 a Lariofiere

ERBA – Quale ruolo possono avere gli stadi nella trasformazione delle città? E in che modo un impianto sportivo può diventare un motore di rigenerazione urbana, sviluppo economico e valorizzazione del territorio? Sono queste le domande al centro di “La Città nel Pallone”, il convegno promosso nell’ambito di MECI 2026, la Mostra Edilizia Civile Industriale che quest’anno raggiunge la sua 40ª edizione.

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre, alle 10.30, a Lariofiere, a Erba, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, durante la quale verrà illustrato il programma della nuova edizione. A seguire spazio al convegno dedicato al rapporto tra infrastrutture sportive, architettura e sviluppo urbano.

L’iniziativa nasce con l’intento di allargare il dibattito sul futuro degli stadi, superando la prospettiva strettamente sportiva. Non si parlerà soltanto della costruzione di nuovi impianti, ma soprattutto di come queste strutture possano diventare elementi strategici per ripensare intere porzioni di città, riqualificare aree urbane e generare nuove opportunità economiche e sociali.

Negli ultimi anni, infatti, il tema degli stadi è tornato al centro del confronto nazionale. La realizzazione di nuovi impianti, il recupero delle strutture esistenti, la scelta delle loro collocazioni e la tutela delle architetture storiche sono questioni che coinvolgono sempre più direttamente urbanistica, architettura, sostenibilità e sviluppo locale.

È in questo scenario che si inserisce il convegno organizzato da MECI in collaborazione con gli Ordini degli Architetti di Como e Lecco. A moderare l’incontro sarà l’architetto Giulia Torregrossa, promotrice dell’iniziativa, che guiderà il confronto tra professionisti ed esperti del settore.

Tra i temi affrontati ci saranno anche le trasformazioni legate al futuro degli impianti milanesi, con particolare riferimento alla realizzazione del nuovo stadio e al conseguente abbattimento della struttura esistente. Uno scenario che riporta al centro il rapporto tra innovazione, pianificazione urbana e conservazione del patrimonio architettonico.

Il confronto coinvolgerà anche le esperienze di Milano, Como e Bergamo, insieme alla questione della tutela delle grandi architetture sportive del Novecento. Tra gli esempi citati figura lo stadio Artemio Franchi di Firenze, progettato da Pier Luigi Nervi, emblematico del rapporto tra identità architettonica e funzione sportiva.

Il programma prevede quattro interventi. Eugenio Guglielmi, architetto, approfondirà il ruolo dello stadio calcistico nel futuro, analizzandolo come possibile strumento di riqualificazione urbana e ridisegno ambientale. Giuseppe Baracchi, titolare dello studio B.A.G.S. Baracchi Architetto Giuseppe e presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Piacenza, proporrà una riflessione sulla collocazione degli impianti, mettendo a confronto il decentramento e la riqualificazione delle strutture esistenti, tra errori e strategie.

A seguire, Riccardo Cefarelli, direttore tecnico e commerciale di GAU Arena, affronterà il tema della funzione dello stadio tra rigenerazione urbana e identità del marchio. Chiuderà gli interventi Gianfredo Mazzotta, consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Como e responsabile della Commissione Urbanistica, con un approfondimento sulla complessità progettuale degli impianti sportivi e sulle possibili sinergie urbanistiche.

Con “La Città nel Pallone”, MECI conferma così la volontà di affiancare alla dimensione espositiva un momento di approfondimento sulle trasformazioni che interessano il settore delle costruzioni e dell’architettura. Lo stadio diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia sul futuro delle città e sulla capacità delle infrastrutture di contribuire alla qualità della vita e allo sviluppo dei territori.

La conferenza stampa di presentazione di MECI 2026 si terrà lunedì 9 novembre alle 10.30 a Lariofiere, a Erba. Il convegno seguirà l’incontro. Per partecipare è possibile iscriversi scrivendo a eventi@lariofiere.com.