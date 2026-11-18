Uno stand e due incontri su illuminazione pubblica efficiente e abitazioni più sicure e accessibili

Dal 20 al 22 novembre a Lariofiere

ERBA – Le competenze dei Periti industriali della provincia di Lecco arrivano a MECI 2026, la Mostra Edilizia Civile Industriale in programma dal 20 al 22 novembre a Lariofiere di Erba. In occasione della 40ª edizione della manifestazione, punto di riferimento per il comparto edilizio delle province di Como, Lecco, Sondrio e Monza Brianza, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecco sarà presente con uno stand e due convegni dedicati alle soluzioni tecnologiche e impiantistiche per il settore.

La partecipazione arriva a poco più di un mese dalle celebrazioni per i 30 anni dell’Ordine e rappresenta un’occasione per mostrare il contributo dei professionisti alle trasformazioni del comparto edile e industriale. L’obiettivo è mettere a disposizione di imprese, amministrazioni e cittadini competenze che spaziano dall’efficienza energetica alla sicurezza, dall’illuminazione pubblica agli impianti smart.

L’attività dell’Ordine si fonda su tre valori: Competenza, intesa come sapere e aggiornamento professionale; Trasparenza, come capacità di tradurre le conoscenze in risultati concreti e verificabili; Fiducia, attraverso un metodo di lavoro che permette di progettare, coordinare e realizzare interventi, offrendo interlocutori qualificati a enti pubblici, aziende e cittadini.

I due convegni di sabato 21 novembre

Il programma prevede due appuntamenti di approfondimento nella giornata di sabato.

Il primo, dalle 10 alle 11 in Sala Porro, al primo piano, sarà dedicato a «Illuminazione pubblica efficiente: i benefici per la Pubblica Amministrazione». L’incontro illustrerà i vantaggi che l’efficientamento degli impianti può garantire agli enti locali: risparmio energetico ed economico, riduzione degli interventi di manutenzione, maggiore sicurezza urbana e migliore qualità dell’illuminazione. Tra le possibilità illustrate anche l’installazione di telecamere di sorveglianza sui pali della luce.

Dopo i saluti del presidente dell’Ordine Marco Giovanni Buffoni, interverranno il perito industriale Pietro Boneschi e l’ingegnere Stefano Borsani, CEO di OxyTech.

Il secondo incontro, dalle 15 alle 16 in Sala Lario, avrà come titolo «Abitare bene a casa propria: soluzioni per un’abitazione più sicura, confortevole e funzionale». Al centro ci saranno la progettazione degli impianti in chiave smart e le tecnologie per favorire l’autonomia delle persone anziane: illuminazione, sistemi di sicurezza, sensori, automazioni e teleassistenza, integrati con ausili e principi di progettazione universale.

Dopo i saluti di Buffoni, interverranno i periti industriali Luigi Valsecchi e Giuseppe Calcagno di Zennio.

Per entrambi gli appuntamenti sono riconosciuti due crediti formativi ciascuno per i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’Ordine di Lecco.

Lo stand e la comunità energetica PERCERTO

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile incontrare i rappresentanti dell’Ordine allo stand 259 del padiglione B, aperto già da venerdì 20 novembre. Il Consiglio Direttivo e alcuni professionisti saranno a disposizione di operatori, associazioni e visitatori per presentare competenze, progetti e possibili collaborazioni.

Tra i temi che verranno illustrati anche PERCERTO scpa, la comunità energetica rinnovabile nazionale fondata e gestita dai Periti Industriali Italiani, di cui l’Ordine di Lecco è promotore e tra i fondatori.

Il presidente Marco Giovanni Buffoni invita imprese, associazioni e amministrazioni a visitare lo spazio espositivo e a partecipare agli incontri: “Competenza, trasparenza e fiducia per noi non sono slogan, ma il modo in cui lavoriamo ogni giorno. A MECI vogliamo mostrarlo con esempi concreti e incontrare chi opera nel settore per costruire insieme progetti condivisi di sviluppo e ricerca nell’edilizia e oltre. Vi aspettiamo al padiglione B, stand 259”.