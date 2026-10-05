Medicina del lavoro, a Confindustria Lecco Sondrio il nuovo modello di Clinica San Martino

Presentato un modello centrato su prevenzione e benessere organizzativo

A guidare l’unità di Medicina del Lavoro è Francesco Scordo

LECCO – La medicina del lavoro non si esaurisce nella certificazione dell’idoneità dei dipendenti. Per le imprese diventa sempre più importante poter contare su un interlocutore capace di accompagnarle nella prevenzione, nella gestione del benessere organizzativo e nelle nuove esigenze legate all’invecchiamento della popolazione lavorativa.

È la prospettiva presentata da Clinica San Martino di Malgrate nel corso dell’incontro organizzato mercoledì 30 settembre nell’Auditorium Plinio Agostoni di Confindustria Lecco e Sondrio, davanti a oltre cinquanta tra imprenditori e manager. Al centro dell’appuntamento, un modello di medicina del lavoro fondato sulla collaborazione continuativa tra medico competente, azienda e lavoratori.

“La Medicina del Lavoro è cambiata radicalmente negli ultimi anni”, ha spiegato Andrea Barison, responsabile dell’area Ambiente, Sicurezza e Sostenibilità di Confindustria Lecco e Sondrio. “Diventa fondamentale il passaggio delle informazioni, così come l’attivazione di campagne di prevenzione e una gestione sempre più attenta dell’invecchiamento del personale. La salute dei lavoratori rappresenta oggi un fattore strategico per la competitività delle imprese”.

È in questo scenario che Clinica San Martino ha scelto di sviluppare una proposta che supera la sola sorveglianza sanitaria. La struttura di Malgrate, come ha ricordato il direttore generale Alberto Pedretti, è nata quindici anni fa sul territorio e ha puntato fin dall’inizio sull’innovazione.

“La nostra realtà è nata quindici anni fa sul territorio e abbiamo deciso fin da subito di puntare sull’innovazione”, ha raccontato Pedretti. “Oggi disponiamo anche di un reparto chirurgico e la struttura è seconda solo all’ospedale in termini di importanza e impatto sul territorio”.

L’idea di sviluppare un servizio specificamente dedicato alla medicina del lavoro è maturata anche attraverso il rapporto quotidiano con i pazienti. “Molto spesso entravamo in contatto con pazienti che erano anche imprenditori e ci rappresentavano bisogni sempre più specifici anche dei loro collaboratori. Da qui è nata l’idea di costruire un percorso ad alta qualità, personalizzato e supportato da una struttura organizzativa completa”.

Il modello proposto dalla Clinica si basa su alcuni elementi: assistenza continuativa, presenza di un medico competente dedicato, supporto infermieristico e la possibilità di fare riferimento a una struttura sanitaria dotata anche di servizi specialistici. L’offerta è rivolta in particolare alle aziende di medie e grandi dimensioni, per le quali rapidità e qualificazione dei servizi rappresentano esigenze centrali.

A guidare l’unità operativa è il dottor Francesco Scordo, approdato a Clinica San Martino nell’ottobre 2023 dopo l’esperienza maturata nel reparto di Medicina del Lavoro dell’ospedale Manzoni di Lecco.

“Al mio arrivo in Clinica ho trovato un terreno estremamente fertile e una piena condivisione, da parte della Direzione, della visione di Medicina del Lavoro che avevo in mente. Questo ci ha permesso di costruire progressivamente e consolidare il modello che oggi proponiamo alle aziende. Il suo nucleo è il rapporto diretto e continuativo che si crea tra il Medico competente e l’azienda, basato su fiducia, disponibilità e conoscenza reale della realtà produttiva. A questo si aggiunge la grande forza di poter contare su una struttura come Clinica San Martino”.

Per Scordo, il ruolo del medico competente deve andare oltre la semplice apposizione di un giudizio di idoneità. La conoscenza concreta dell’ambiente di lavoro, delle mansioni e dell’organizzazione aziendale diventa essenziale anche quando vengono indicate limitazioni o prescrizioni.

“Una limitazione all’idoneità lavorativa deve avere un significato reale e applicabile in quella specifica realtà produttiva e deve essere ben compresa e concretamente applicabile sia dall’azienda – con i suoi preposti, dirigenti, RSPP e HR – sia dal lavoratore. Nel caso in cui eventuali limitazioni siano di fatto inapplicabili nel contesto lavorativo della mansione del lavoratore, bisogna anche saper esprimere una non idoneità alla mansione stessa, piuttosto che un’idoneità accompagnata da limitazioni e prescrizioni che rendano di fatto impossibile svolgere la mansione”.

La presenza della Clinica consente inoltre di ampliare il perimetro dell’attività, mettendo a disposizione servizi specialistici, diagnostici e riabilitativi da integrare nei programmi di prevenzione e promozione della salute.

“Non vogliamo proporre lo stesso pacchetto a tutte le aziende: ogni popolazione lavorativa ha caratteristiche e bisogni differenti”, ha concluso Scordo. “Il valore aggiunto è poter utilizzare le risorse di Clinica San Martino per costruire, insieme all’azienda, percorsi realmente adatti alle sue necessità”.

Tra le realtà che hanno scelto di sperimentare questo approccio c’è Galperti di Gera Lario. A raccontare l’esperienza è stato Luigi Scalese, talent recruiter dello staff HR del gruppo metalmeccanico.

“La collaborazione dura da circa due anni ed è ormai consolidata sia dal punto di vista organizzativo sia operativo. Abbiamo trovato un approccio innovativo, caratterizzato da una presenza costante e da un servizio costruito realmente sulle esigenze dell’impresa”.

Secondo Scalese, tra gli aspetti più significativi della collaborazione ci sono l’efficienza e la rapidità nella gestione delle visite preventive e periodiche. Ma il rapporto con la struttura sanitaria si è esteso anche al welfare aziendale.

“La nostra politica nasce dalla volontà di comprendere le esigenze dei dipendenti. Per questo abbiamo introdotto visite specialistiche, servizi radiologici e odontoiatrici. È però un percorso ancora in evoluzione: non rappresenta un punto di arrivo, ma una base sulla quale continuare a costruire nuove opportunità per il benessere delle persone”.

Dalla sorveglianza sanitaria alla prevenzione, dunque, con un’attenzione crescente alla qualità della vita lavorativa. Il modello presentato da Clinica San Martino punta a trasformare la salute in azienda da adempimento normativo a elemento strategico, attraverso un rapporto più stretto tra struttura sanitaria, impresa e lavoratori.

In questa prospettiva, il medico competente assume un ruolo sempre più ampio: non soltanto chiamato a valutare l’idoneità alla mansione, ma coinvolto nella conoscenza della realtà produttiva e nella costruzione, insieme all’azienda, di percorsi di prevenzione e benessere coerenti con le esigenze delle persone e dell’organizzazione.