Merate, assessore e consiglieri porta a porta per presentarsi ai commercianti

Tour tra i negozi dell’assessore al Commercio, insieme ai consiglieri delegati, per consegnare la lettera di presentazione

“Vogliamo inaugurare un canale di comunicazione con i commercianti che rappresentano il cuore pulsante dell’economia e della vita sociale della nostra città”

MERATE – Sono entrati nei negozi del centro città per presentarsi di persona e consegnare una lettera con indicati i riferimenti per poter essere poi contattati in seguito per qualsiasi necessità.

Non è passata inosservata la presenza ieri pomeriggio, venerdì, per le vie del salotto cittadino dell’assessore al Commercio e Attività produttive Gianpiero Airoldi affiancato da Michele Magrin, consigliere con delega all’Attrattività del territorio e Lorenzo Ravasi, consigliere a cui è stato affidato il compito di tenere i rapporto con il tessuto produttivo. Della squadra fa parte anche Chiara Consonni, delegata al miglioramento dei processi interni, ieri impossibilitata per motivi di lavoro a prendere parte al tour, porta a porta, tra i commercianti della città.

Martedì il giro di presentazione al mercato

“Abbiamo iniziato martedì presentandoci, banchetto per banchetto, agli esercenti del mercato settimanale: una realtà importantissima visto che le bancarelle sono ben 120 – commenta l’assessore Airoldi – Oggi (venerdì, ndr) ci siamo concentrati sulle attività del centro città e su viale Verdi, ma è nostra intenzione andare anche nelle frazioni. Non solo, ma l’idea è quella di raggiungere anche i professionisti che operano in città. L’obiettivo della lettera, che stiamo consegnando a mano ai diretti interessati, è infatti quello di inaugurare un canale di comunicazione con i commercianti che rappresentano il cuore pulsante dell’economia e della vita sociale della nostra città. Vogliamo creare un dialogo aperto e costruttivo, basato sulla reciproca collaborazione, per favorire la crescita e lo sviluppo del commercio a Merate”.

I primi contatti sono stati più che positivi: “Il gesto di attenzione è stato accolto di buon grado dagli esercenti. Siamo convinti che sia necessario lavorare in squadra per ottenere dei risultati importanti per la comunità”.

La lettera, che ricalca nello stile quella firmata dal sindaco Matteo Salvioni all’indomani della vittoria elettorale, rivolta ai dipendenti comunali, riporta i contatti e-mail istituzionali di assessore e consiglieri, anticipando la disponibilità a ricevere segnalazioni di qualsiasi necessità. “Confidiamo nella vostra attiva partecipazione e siamo a disposizione per qualsiasi confronto o chiarimento” la chiosa finale in cui sono compresi anche “la stima e l’impegno per il commercio meratese”.