Airuno, approvato in aula il nuovo regolamento del commercio

Confermata la location del mercato settimanale del mercoledì: presto il bando per l’assegnazione dei posti vacanti

Il capogruppo Tavola: “Ridare vita al mercato è uno degli obiettivi del nostro mandato”

AIRUNO – E’ uno degli obiettivi del mandato elettorale ed è per questo che l’intera amministrazione sta lavorando alacremente per ridare vita al mercato settimanale cittadino. E’ stato approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale di fine febbraio il nuovo regolamento per il commercio sulle aree pubbliche. Il capogruppo Simone Tavola, consigliere con delega al Commercio, ha illustrato i punti salienti del nuovo testo, condiviso con la consulta commercio e l’associazione di categoria.

Confermata la location del mercato settimanale del mercoledì, che si svolgerà sempre in via Vittorio Emanuele II, con 9 bancarelle, di cui 5 alimentari, 1 riservata alle aziende agricole e una non alimentare. “Nel regolamento abbiamo aggiunto un vincolo merceologico, prevedendo la presenza di un unico banco per ogni categoria così da evitare la concorrenza”.

Oltre al mercato settimanale, è prevista la possibilità di svolgere più mercati straordinari (fino a un massimo di 12), anche in zone diverse rispetto alla strada centrale del paese, come via Roma ad Aizurro e l’area limitrofa all’oratorio. Prevista, inoltre, un importante agevolazione, ovvero l’esenzione dalla Tosap, per le associazioni che svolgono i mercatini con fini solidaristici. Ora l’amministrazione comunale dovrà pubblicare un nuovo bando per l’assegnazione dei posti vacanti al mercato. D’accordo sul punto anche il gruppo di minoranza guidato dal capogruppo Gianfranco Lavelli, che ha però espresso l’auspicio che venga presto costituita la commissione regolamenti.