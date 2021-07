In Regione l’audizione sul caso Vismara con proprietà e sindacati

Straniero (Pd): “Confermato l’impegno del Consiglio. Assessorato e Ministero intervengano”

CASATENOVO – Si è tenuta questo pomeriggio, in IV Commissione Attività produttive, l’audizione in merito alla situazione dell’azienda Vismara di Casatenovo con i rappresentanti della proprietà, del Comune e delle organizzazioni sindacali. “L’incontro è stato l’occasione per confermare l’impegno del consiglio regionale per una soluzione positiva di questa vicenda”, commenta Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd e capogruppo in Commissione.

“Per quanto ci riguarda, poi, appoggiamo la proposta del sindaco di Casatenovo di condividere un documento di sostegno dell’unità produttiva e dell’occupazione e di chiedere un intervento della Giunta regionale, nella persona dell’Assessore allo Sviluppo economico, e del Governo, direttamente all’analogo Ministero, per un impegno congiunto di tutti i livelli istituzionali per la salvaguardia dell’azienda e dei posti di lavoro”, conclude Straniero.