Auchan verso la vendita? Lavoratori preoccupati anche a Merate

Indiscrezioni parlano di trattative tra Auchan e Conad

Il timore dei sindacati. A Merate sono 160 i dipendenti di Auchan

LECCO – Non solo la rete SMA-Simpy: sul tavolo delle presunte trattative con Conad ci sarebbero 46 ipermercati Auchan. E’ la notizia diffusa nei giorni scorsi dalla stampa nazionale che getta nuova incertezza rispetto al possibile passaggio di gestione dei punti vendita del gruppo francese.

Le indiscrezioni parlano di un’operazione tra i 600 e i 700 milioni di euro, di cui però non si sa altro e per questo la Filcams il sindacato del settore del commercio della Cgil, insieme alle altre sigle sindacali ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di farsi carico di questa vertenza “che all’oggi – ha ricordato il sindacato – registra solo una certezza: l’apertura da parte di SMA di una procedura di licenziamento collettivo in Sicilia per 267 lavoratori”.

Proprio in concomitanza con l’annuncio dei licenziamenti nei punti vendita siciliani, a Lecco avevano scioperano i lavoratori del negozio Sma-Simply del centro.

“Apprendiamo le notizie dai giornali perché non ci sono comunicazioni da parte di Auchan – fa sapere Barbara Cortinovis, segretaria provinciale della Filcams Cgil Lecco – attendiamo di essere convocati al Mise affinché si possano avere informazioni certe. Conad è un consorzio e l’operazione, se fosse confermata, comporterebbe dei passaggi delicati, servirà grande attenzione”

Nel lecchese Auchan conta un punto vendita a Merate in cui sono occupate 160 persone. Lo stesso ipermercato aveva già subito in passato un cambio di proprietà, da ‘Città Mercato’ con l’ex Gruppo Rinascente all’arrivo della catena di ipermercati francese.