Collaborazione tra la Technoprobe di Cernusco e l’associazione Auser

Un servizio di assistenza per gli anziani familiari dei dipendenti dell’azienda di Cernusco

LECCO – Auser da diversi anni sostiene gli anziani non autosufficienti e fragili attraverso

l’accompagnamento sociale e con la crescita del numero degli anziani nel paese e nelle nostre province, l’associazione vuole sviluppare ulteriormente la sua azione di comunità nei confronti delle fragilità.

Technoprobe, azienda di Cernusco già nota per aver ospitato il polo vaccinale contro il Covid per il meratese, ha aderito all’iniziativa di assistenza e accompagnamento sociale promossa da Auser provinciale Lecco con Auser Insieme Milano, Auser provinciale Bergamo e Auser Rete Brianza.

Le associazioni metteranno a disposizione anche dei lavoratori dell’azienda i propri volontari e la fotta di veicoli per dare aiuto ai familiari non autosufficienti dei dipendenti attraverso i servizi di trasporto sociale verso ospedali, case di cura e strutture poliambulatoriali.

“Siamo felici che Technoprobe abbia aderito alla nostra proposta per dare sostegno ai familiari anziani e fragili dei propri dipendenti – commenta Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco -. Technoprobe dimostra ancora una volta di credere nell’importanza di affiancare alla responsabilità economica anche quella sociale, creando valori tangibili e intangibili inestimabili per i propri collaboratori e per l’azienda. Valori vincenti per l’impresa, per le persone e per il territorio”.

Le attività saranno svolte nelle quattro province dalle quali provengono i lavoratori dello stabilimento di Cernusco Lombardone, dunque Lecco, Monza, Milano e Bergamo, con inizio il primo marzo. Technoprobe effettuerà una donazione per supportare la preziosa attività svolta da Auser per l’intera collettività.

“In Technoprobe consideriamo le persone che lavorano con noi la chiave del nostro successo. Per questo abbiamo particolarmente a cuore i piani di welfare per tutti i nostri dipendenti. Da anni cerchiamo di offrire servizi e bonus che siano di sostegno al nostro personale in un ampio spettro di ambiti, dall’assistenza legale a quella fiscale, dai bonus per le nascite alle campagne vaccinali interne – commenta Livio Lamparelli, HR Director di Technoprobe -. Siamo quindi felicissimi di iniziare ora questa collaborazione con Auser, che ci consente di poter offrire alle nostre persone un aiuto e un sostegno esperto e referenziato per i loro familiari anziani. L’esperienza e capacità di Auser in un ambito fondamentale e delicato come quello del sostegno alla terza età ci consente di poter dare un aiuto alla serenità familiare di tutte le persone di Technoprobe.”