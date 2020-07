BPM, 14 filiali ancora chiuse nel lecchese. La preoccupazione dei sindacati

Banco Bpm non ha ancora riaperto 250 filiali in tutta Italia, 14 nel lecchese

Riccardi (Fisac Cgil) : “Un danno per tutti, lavoratori e utenti”

LECCO – A distanza di quasi 2 mesi dalla fine del lockdown, mentre tutte le produzioni sono ripartite e la gran parte della concorrenza ha ripreso a pieno l’ attività, BancoBPM non riapre circa 250 filiali sul territorio nazionale.

La situazione riguarda anche l’area lecchese: “Sono ben 14 le agenzie ancora chiuse in tutta la provincia – afferma Davide Riccardi, segretario generale della Fisac Cgil Lecco – 128 in tutta la Lombardia. In quattro comuni del Lecchese, inoltre, si tratta dell’unica banca presente in paese”.

Le filiali che non hanno ancora aperto in provincia di Lecco si trovano a: Olginate, Carenno, Valgreghentino, Annone Brianza, Cassago Brianza, Barzago, Rogeno, Oggiono, Sirtori, Robbiate, Imbersago, Valmadrera, Paderno d’Adda e Verderio.

“Un danno per tutti, sia per lavoratrici e lavoratori sia per i clienti – prosegue Riccardi – Così facendo si crea una concentrazione di persone in alcune agenzie, i dipendenti hanno carichi di lavoro aumentati e gli utenti hanno sempre più disservizi. Chiediamo quindi ai vertici di BPM che siano riaperti tutti gli istituti, perché siano totalmente al servizio del nostro territorio. Si tratta di una banca da sempre presente, nonché fortemente radicata, in questo territorio”.