Calco, 30mila euro per aiutare le piccole attività economiche: ecco il bando

Le domande per partecipare al bando vanno presentate in Comune entro l’8 gennaio

Il contributo è rivolto alle piccole attività economiche locali in difficoltà economica a causa della pandemia

CALCO – 30mila euro. A tanto ammonta il contributo messo a disposizione dell’amministrazione comunale per aiutare le piccole attività economiche locali in difficoltà economica a causa della pandemia. La Giunta guidata dal sindaco Stefano Motta ha pubblicato nei giorni scorsi un bando pubblico per l’assegnazione del contributo prevedendo che l’importo erogato potrà variare da un minimo di 300 a un massimo di 1.500 euro per ciascuna attività economica, a seconda del numero dei partecipanti aventi diritto.

Le attività interessate rientranti nei requisiti previsti avranno tempo sino alle 12.30

dell’8 gennaio 2021 per presentare domanda al protocollo comunale.

Il contributo una tantum è aggiuntivo rispetto al contributo erogato dal Governo.

ECCO IL BANDO PUBBLICO EMESSO DAL COMUNE DI CALCO

ECCO IL MODELLO DI DOMANDA