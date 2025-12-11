Calco: chiude il supermercato Unes. Ricollocati tutti i dipendenti

La cessazione a fine mese. Solo voci in merito al subentro che non dovrebbe essere un’attività alimentare

CALCO – A fine anno chiuderà il supermercato Unes di via Nazionale. La nota catena, attiva nel campo della grande distribuzione, ha infatti deciso di cessare l’attività aperta qualche anno fa dopo il subentro a Rex Supermercati prima con il marchio Viaggiatore goloso e poi con Unes. Dietro la scelta ci sarebbero motivi di natura prettamente economica, che avrebbero spinto la proprietà a non ritenere quindi più conveniente la prosecuzione dell’attività.

Tutti i dipendenti in servizio, pari a diciannove persone, sono stati però già ricollocati e non perderanno il posto di lavoro. Lo conferma Marco Paleari sindacalista della Filcams Cgil, che ha seguito da vicino la vicenda: “Tutto il personale in servizio a Calco verrà impiegato dall’anno prossimo in altri punti vendita della catena. Per tutti è stato raggiunto un accordo congruo. Nessuno perderà il posto di lavoro e tutti hanno trovato una soluzione confacente con criteri condivisi con l’azienda”.

Nulla è dato invece sapere sul destino dell’area commerciale costruita anni fa a seguito dell’ampliamento della sede dei supermercati Rex, situati prima in un immobile più piccolo praticamente di fronte alla sede attuale.

Le voci si rincorrono, ma sono finora solo ipotesi e supposizioni che non trovano riscontri ufficiali. L’unico dato certo è che non dovrebbe aprire una nuova attività alimentare: c’è chi dà per certo l’arrivo di un grosso emporio cinese e chi invece è pronto a scommettere sull’arrivo di un mega store dedicato al bricolage. Qualcosa di più si potrà sapere nelle prossime settimane, quando si capirà anche se la nuova attività occuperà tutta la superficie utilizzata a oggi dal supermercato oppure se saranno necessari degli interventi di adeguamento o sistemazione dello stabile.