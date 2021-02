Incontro nei giorni scorsi con il Ceo di Vismara e il direttore di stabilimento

ll bilancio 2020 si è chiuso meglio del previsto, ma il futuro della Vismara è legato a stretto giro a quello della Ferrarini

CASATENOVO – Visita nei giorni scorsi allo stabilimento Vismara di via Sant’Anna da parte degli esponenti della conferenza Capigruppo del Comune. Durante l’incontro, in cui è stato possibile visitare gli impianti, i reparti e i laboratori, il sindaco Filippo Galbiati e i capigruppo Fabio Crippa (Pei), Marco Pellegrini (Più Casatenovo) e Christian Perego (M5S), hanno incontrato Pierluigi Colombi, CEO Vismara, e il direttore di stabilimento.

Un faccia a faccia proficuo in cui gli amministratori hanno ribadito la loro attenzione, dopo l’adunanza dei creditori, del novembre scorso, che ha approvato il piano di sviluppo presentato nell’ambito della procedura di concordato preventivo, sugli investimenti per la produzione ed sul tema occupazionale.

L’attenzione alle produzioni storiche: mortadella e salami

I consiglieri comunali spiegano: “Abbiamo avuto modo di riscontrare come Vismara sia impegnata nel mantenere e cercare di guadagnare spazi di mercato sulle due produzioni principali e storiche: mortadella e salami. Nel contempo è impegnata in un percorso di differenziazione dei prodotti, avviando delle linee nuove nel settore salami ed altri prodotti di nicchia. Abbiamo verificato con piacere che è in corso un investimento su una nuova linea dei cotti, i cui primi macchinari sono già stoccati presso lo stabilimento di Casatenovo”.

“Vismara, marchio di qualità”

Non solo. “Vismara è un marchio storico, di qualità, ed è in possesso di importati e preziose certificazioni nel settore carni per l’esportazione, anche nel mercato americano; aspetti che possono far ben sperare per il futuro se verranno mantenuti gli impegni nella spinta agli investimenti produttivi”.

Quanto alla situazione attuale, nel comunicato diffuso dalla conferenza dei capigruppo, si parla di “relazioni sindacali interne (con RSU e sindacati confederali) al momento buone e di una tenuta dell’occupazione. I lavoratori hanno alcune mensilità arretrate di stipendi (relative al 2018) e ci è stato garantito che il piano concordatario prevede una progressiva liquidazione di questi crediti privilegiati”.

Il destino di Vismara legato al gruppo Ferrarini

Per ciò che riguarda invece il destino di Vismara, questo è strettamente legato alle decisioni che verranno assunte nell’ambito della procedura che vede interessato tutto il gruppo Ferrarini, che rimane il principale cliente di Vismara specie per tutto il settore dell’affettatura. “Ci sembra condivisibile la prospettiva che ci è stata illustrata di acquisire nuovi spazi di mercato, al fine di garantire una maggiore autonomia di Vismara. I risultati di bilancio del 2020 appaiono migliori di quanto preventivato. Così come abbiamo fatto nei mesi scorsi, affiancati da Regione e Provincia, proseguiremo nel monitorare l’evolversi di questa vicenda, con l’impressione che ci siano le condizioni per investire e garantire occupazione nel sito di Casatenovo”.